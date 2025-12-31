Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) quer ampliar participação da família na política estadual - DIVULGAÇÃO/ Evelen Gouvêa

Publicado 31/12/2025 05:00

No curso deste ano, a coluna publicou várias notícias comprovando o acúmulo de poder nas mãos de famílias de políticos influentes no Estado do Rio de Janeiro. O fenômeno é semelhante ao catalogado por historiadores na região Nordeste, no século passado, as oligarquias. Estas famílias já influem atualmente nos núcleos de poder fluminense e estão à margem de partidos, ideologias ou compromissos populares. O ano de 2026 será a consagração eleitoral de mais um sobrenome: os Neves. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, quer ver eleita a sua esposa, Fernanda, e amigos contaram que Cadu, o filho de 27 anos, também deverá se candidatar. Se depender só de Rodrigo, o deputado estadual Vitor Junior (PDT) disputará a Câmara Federal - querido e de confiança, é quase da família. Neves, se bem sucedido, perfilará ao lado dos Reis, Garotinho, Delarolli, Picciani e Bacellar.

Viagens interestaduais batem recorde no fim do ano

Letícia Pineschi, diretora da ABRATI, está otimista com números de 2025 - Divulgação

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a procura por viagens de ônibus interestaduais teve aumento de 43% em relação a 2023. Segundo a diretora da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI), Letícia Pineschi, os números podem dinamizar a economia nacional. "Este aumento pode abrir novos postos de trabalho. O setor rodoviário pode empregar até 15 pessoas por ônibus", calcula.

BGA quer influenciar mais no setor alimentício

O presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro (BGA) está entusiasmado com um novo "brinquedo". Everaldo Nascimento aprovou o projeto de revitalização da área de Comunicação e inaugurou o podcast da BGA. A ideia é um papo dinâmico sobre os desafios do comércio e o futuro do Rio.

Vereador eleito ano passado quer ser deputado

O vereador Leonel de Esquerda (PT) confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual. A decisão, segundo ele, tem como objetivo ampliar o enfrentamento ao bolsonarismo e levar para o âmbito estadual o debate sobre violência, especialmente a partir da realidade das favelas. "O modelo de segurança pública atual está falido e é preciso pensar em uma nova alternativa", afirma.

PICADINHO

O artista plástico Mário Camargo apresenta a exposição "Hoje, eu contei pras paredes", no Centro Cultural Cândido Mendes, em Ipanema. De 7 de janeiro a 4 de fevereiro, das 16h às 19h.

O Circuito Herança Africana está de volta nos dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro. O percurso inclui locais icônicos como o Cais do Valongo (Patrimônio Histórico da Unesco). Inscrições gratuitas pelo Sympla.

O Informe do Dia deseja que o novo ano seja repleto de realizações pessoais e profissionais com boas notícias para todos. Feliz 2026!



