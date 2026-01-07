Irmãos Chiquinho e Domingos Brazão estão entre os acusados pelo assassinato de Marielle Franco - Reprodução

Irmãos Chiquinho e Domingos Brazão estão entre os acusados pelo assassinato de Marielle Franco Reprodução

Publicado 07/01/2026 05:00

A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de marcar para os dias 24 e 25 de fevereiro de 2026 o julgamento do caso Marielle Franco na Primeira Turma da Corte, causou tensão extrema entre os amigos de Chiquinho Brazão (deputado federal) e Domingos Brazão (conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio) — apontados pela Polícia Federal como mandantes do crime. Eles temem que, após o desfecho do caso, sejam reabertas investigações sobre desvio de emendas parlamentares no Rio. Também serão julgados Rivaldo Barbosa — delegado, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, acusado de ser o mentor intelectual do atentado; Ronald Paulo Alves Pereira (Major Ronald) — apontado por Ronnie Lessa (preso como executor do crime) como responsável por monitorar a rotina de Marielle; e Robson Calixto Fonseca (Peixe) — ex-PM e ex-assessor de Domingos Brazão, suspeito de ajudar a ocultar a arma e de integrar o núcleo financeiro e imobiliário do grupo.

Comissão de Meio Ambiente da Alerj traça objetivos para 2026

Jorge Felippe Neto comentou principais objetivos ambientais para o Rio Reprodução Redes Sociais

O deputado Jorge Felippe Neto (PSD), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio, tem, entre as metas para 2026, diminuir, em parceria com a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (ABADI), o valor das contas de água, impedir perseguições às empresas de transporte de água pelas concessionárias e discutir as taxas de turismo, principalmente em Angra. Os parlamentares também intensificarão a fiscalização em Búzios e na Zona Oeste e ao derramamento de óleo na Baía de Guanabara.

Prefeitura do Rio impulsiona agricultura familiar

A Prefeitura do Rio lançou, na Fazenda Modelo, o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento em Agricultura, Pecuária e Piscicultura Familiar, que prevê mapeamento dos produtores, assistência técnica, além de cursos e oficinas. O objetivo é qualificar produtores, incentivar boas práticas e fortalecer a agricultura familiar. O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) e o subsecretário de Agricultura, Raphael Moreira, compareceram ao evento.

Verba para projetos culturais do estado bate recorde em 2025

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa ampliou os recursos a projetos culturais fluminenses por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Em 2025, o valor bateu recorde: R$ 263 milhões, 12,8% superior a 2024. A estimativa é que o impacto econômico no estado ultrapasse R$ 1,7 bilhão.

PICADINHO

A Revista "Estudos Institucionais", com análises e propostas de políticas públicas para o Estado do Rio de Janeiro, está disponível pelo link: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/issue/view/31



Marcia Milhazes Companhia de Dança estreia hoje o espetáculo "Piquenique, variações amorosas". Até 18 de janeiro, no Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.

O musical "O Céu de Bibi Ferreira" estreia amanhã, às 19h, no Teatro Sesc Ginástico. A temporada vai até 8 de fevereiro. Avenida Graça Aranha, 187, Centro.