Deputado federal General Pazuello (PL-RJ) manifestou apoio à invasão americana na Venezuela - Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Publicado 06/01/2026 05:00

Ex-ministro da Saúde durante o governo de Jair Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello (PL) foi o segundo deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, com 205.324 votos. Ele foi coordenador logístico das tropas do Exército durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Apesar de uma carreira militar com a missão de defender a soberania, diferentemente da perplexidade causada pelo atropelo Trump ao direito internacional, o deputado ficou eufórico com a invasão americana à Venezuela. Ele saudou a prisão de Nicolas Maduro como "um presente de Ano Novo". Pazuello diz que a ação ordenada por Trump foi boa "principalmente para os mais de oito milhões de venezuelanos que fugiram para outros países, inclusive o Brasil. Essas pessoas chegavam em Roraima depois de andarem meses a pé, sendo assaltadas, violentadas e tratadas com desumanidade pelas autoridades chavistas venezuelanas".

Árvores centenárias derrubadas no Flamengo

Vizinhos denunciam corte de árvores no ex-colégio Bennett, no Flamengo - Reprodução Redes Sociais

O terreno no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, onde por 133 anos funcionou o tradicional Colégio Bennett, na rua Marquês de Abrantes, tem sido alvo de uma destruição impiedosa em nome de um empreendimento imobiliário classe A. As árvores centenárias da instituição, que encerrou as atividades em 2020, foram arrancadas e cortadas em toras. A previsão é construir no local um conglomerado de prédios de alto luxo. Os vizinhos estão indignados.

PSOL terá novo líder na Câmara dos Deputados

O deputado Tarcísio Motta (RJ) será o novo líder do PSOL na Câmara Federal. Eleito em 2022 com quase 160 mil votos, o professor de história foi dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, vereador da capital fluminense por dois mandatos e candidato a governador do Rio em 2014.

Evento religioso de R$ 7 milhões pode ser investigado

O deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL) protocolou representação junto ao MP e ao TCE-RJ para apurar possível irregularidade de verba pública. A Secretaria de Turismo teria destinado R$ 7 milhões, por inexigibilidade de licitação, ao Instituto Assistencial Atitude, da Igreja Batista Atitude, para o "Maravira Rio 2026". O parlamentar alega que não há justificativa técnica para a falta de competitividade para o evento.

PICADINHO

"Um foguete esperando o elevador", de Felipe Bustamante, estreia hoje e segue até o dia 21 de janeiro no Teatro Ziembinski. Rua Heitor Beltrão, s/nº, Tijuca.

"Edson Cordeiro canta Carmen Miranda e outros bambas com Trio Gato com Fome" é a atração dos dias 9 e 10 de janeiro, às 19h30, no Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia.

A exposição "Michelangelo - O Mestre da Capela Sistina" segue no Centro Cultural dos Correios. Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro.