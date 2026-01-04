A Comlurb precisa de ajuda da população carioca para denunciar vândalos e quem furta o mobiliário - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 04/01/2026 05:00

O vereador César Maia foi prefeito do Rio por três mandatos, 12 anos no cargo, o político que mais tempo comandou a cidade. Indagado sobre qual a melhor empresa pública, não pestanejou: Comlurb. Ela faz trabalho de excelência, mas o carioca precisa ajudar. A Comlurb tem prejuízo de R$ 1 milhão por ano com vandalismo e furtos de papeleiras. Existem cerca de 38 mil latas espalhadas, mas centenas precisam ser substituídas anualmente porque são danificadas ou desaparecem. Só em 2024, mais de 6,6 mil unidades foram repostas em toda a cidade. Os resíduos removidos só crescem: das 892 toneladas em 2023 saltou para 1250 em 2026. Para minimizar o problema, optou-se por contêineres de grande porte, mais pesados. A população não gosta e reclama do mau cheiro. É simples: nada de jogar lixo no chão e vamos ajudar as autoridades e denunciar quem vandaliza e furta o mobiliário.

Bolsonaristas sinalizam divergências

Bolsonaristas radicais apoiam invasões de 2023 e repudiam a Rede Globo

Pesquisa do Monitor do Debate Público (MDP) com cinco grupos de direita que foram monitorados a partir de suas opiniões sobre questões candentes do debate público atestou que bolsonaristas convictos, aqueles que votaram no "mito" no segundo turno, desaprovam o atual governo Lula e aprovam as invasões de 8 de janeiro de 2023. Eles acreditam que o ex-presidente é perseguido pelas instituições e dizem que não assistem à Rede Globo. Já os moderados são contra Lula, mas desaprovam as invasões de 08/01. Não há consenso sobre o ex-presidente ser perseguido pelas instituições e não rejeitam a Rede Globo.

Deputada denuncia saúde precária em Lumiar

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) protocolou representação no Ministério Público para apurar responsabilidades pela morte de Isadora Cardoso, de 8 anos, em Lumiar. As unidades de saúde mais próximas do distrito de Nova Friburgo, que não tem ambulância, estão distantes 30 km. "É inaceitável que, em pleno século XXI, uma criança perca a vida por falta de acesso a atendimento médico básico", declarou.

Saidinha de milicianos e traficantes do CV

A saidinha de Natal para presos com "bom comportamento" repete a tradição: a maioria do Comando Vermelho não volta. Dos 1868 presos que foram liberados, 258 não voltaram - 150 são integrantes do Comando Vermelho (CV), 39 do TCP, 23 da ADA e 46 neutros. Na lista de beneficiados com a saída temporária havia também 21 policiais e 23 milicianos. Todos retornaram aos presídios.

PICADINHO

Vencedor de 3 prêmios de teatro infantil, "Kadabra show de mágica" será apresentado hoje, às 17h, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. Avenida Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi.

O musical "Gipsy Kings - La Passion" será apresentado no dia 7, às 18h, no Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea. Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea.

A peça "Experimento H", criação coletiva da Companhia do Latão inspirada em textos do escritor Truman Capote, será apresentada a partir do dia 8 no Teatro Vianinha, do Armazém da Utopia. Avenida Rodrigues Alves, s/nº, Centro.