Presidente interino da Alerj, Guilherme Delaroli finalmente usou a caneta para exonerações na Alerj Foto; Octacilio Barbosa/Alerj

Publicado 08/01/2026 05:00

O grupo do entorno do presidente interino da Alerj, Guilherme Delaroli (PL), chegou a conclusão que existe pouco tempo para criar impacto eleitoral no fim do ano. E por isso agir com impacto é o caminho mais curto. A exoneração de 206 funcionários comissionados indicados por políticos influentes do estado, como Sérgio Cabral e Paulo Melo, serve além do que pode ser visto num primeiro momento: como onda moralizadora. Os cortes tornam a Alerj mais leve até a próxima lista de contratações, sinalizam que, pelo menos este ano, Rodrigo Bacellar (União) é carta fora do baralho, desmantela-se o projeto de influência junto às prefeituras do interior que o filho de Cabral, Marco Antônio, montou com a consultoria do pai e ainda serve para ajudar Cláudio Castro (PL) a continuar no jogo mesmo após o licenciamento para disputar o Senado. Mais do que cuidar de cada centavo do contribuinte, a "nova elite" preferiu o freio da arrumação. O poder da caneta que com tinta nomeia e quando está com ampola reduzida, também manda embora.

Acidentes de trabalho: 53% dos registros de 2024 são de negros

Documento de Ministério revela os dados de acidentes de trabalho no paísIakov Filimonov / Freepik

O Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 2024, do Ministério da Previdência Social, revela que, dos 787,4 mil registros de acidentes de trabalho daquele ano, 417,6 mil tiveram como vítimas pessoas negras, o que corresponde a 53% dos casos. Em comparação a 2023, o crescimento foi de quase 16% entre pretos e pardos e 9,7% nos brancos. De 2014 a 2024, houve aumento geral de 10,6%. Pela primeira vez os dados foram separados por raça/cor e nível de escolaridade.

Maricá estuda implantar frota elétrica

A Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, passou a oferecer, esta semana, gratuidade nas vans municipais, ampliando o programa "Tarifa Zero" sem necessidade de cadastro ou do Cartão Mumbuca Transporte. O próximo passo é a adoção gradual de veículos elétricos na frota.

Lactantes podem conseguir carga horária reduzida

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou proposta da deputada Daniela do Waguinho (União-RJ) garantindo dois intervalos de 30 minutos para amamentação no local de trabalho. Se não houver, poderá ter redução da jornada sem prejuízo salarial.

PICADINHO

A Agência de Notícias das Favelas lança hoje a revista "Favela S/A". O evento acontece no novo hub da Caixa Econômica Federal, na Pequena África, no Centro do Rio.



O espetáculo "Las Choronas", com interação entre atores e bonecos, estreia hoje, às 19h, no CCBB Rio. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.



"Cordélia Brasil" ganha montagem única e gratuita, amanhã, às 19h, na Mostra Firjan SESI no Futuros - Arte e Tecnologia. Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo.