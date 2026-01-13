Secretário de Assuntos Parlamentares da União, Ceciliano é cotado para disputar o Governo do Rio - Divulgação Alerj

Publicado 13/01/2026 05:00

O ex-presidente da Alerj André Ceciliano é um conciliador, simpático, carismático e afável com todos. Ele trabalha com desenvoltura nos bastidores e se expressa bem em público, embora não tenha um nome aceito junto ao povão. Por enquanto. "As qualidades superam os defeitos", dizem os amigos. E isto já é o pontapé necessário para petistas convencerem o presidente Lula a apoiar a candidatura do seu secretário de Assuntos Parlamentares do Governo Federal a disputar o mandato tampão em substituição a Cláudio Castro (PL) e depois, quem sabe, ao Governo do Estado do Rio este ano. Lula não é problema, o que precisará ajustar é a sintonia fina com o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, que prefere cerrar fileiras em torno da candidatura Eduardo Paes (PSD).

Conselho de Medicina acusado de partidarismo

Telles, do Sindicato dos Médicos do Rio, comenta sobre Conselho Federal - Reprodução Redes Sociais

Telles, do Sindicato dos Médicos do Rio, comenta sobre Conselho FederalReprodução Redes Sociais

Anúncio de abertura de sindicância pelo Conselho Federal de Medicina para apurar suposta falta de assistência médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro irrita a categoria. Para Alexandre Telles, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, "o Conselho Federal de Medicina não é um órgão representativo, é uma autarquia com a principal função de atuar no âmbito da ética médica. Entretanto, a entidade, sem consulta aos médicos, vem adotando posicionamentos políticos em diversas matérias, fugindo de seu dever de regular aspectos éticos da profissão médica, em um cenário de extrema precarização do trabalho. O CFM tem preferido atuar politicamente do que defender melhores condições de trabalho".

Prevenção a incêndios será tema de audiência pública

A deputada Lilian Behring (PCdoB) se reuniu com os diretores do Sindicato dos Bombeiros Civis, Felipe Silveira Santos, Marcos Paulo e André Martins, para tratar de audiência pública que ainda será agendada sobre segurança em estabelecimentos com grande concentração de pessoas, após o incêndio no Shopping Tijuca. O encontro abordou a formação de bombeiro civil e a integração entre normas técnicas, legislação e práticas operacionais.

Cinema é potencialidade do Rio de Janeiro

Os ótimos resultados do cinema e da cultura nacional no exterior têm um pedaço no Rio de Janeiro. Uma das potencialidades está no bloco de atividades vinculadas ao audiovisual, turismo, esportes e entretenimento. O complexo Polo Rio possui núcleos com estúdios projetados para atender às principais demandas das produções de cinema.

PICADINHO

O "Planetário Talks", evento sobre ciência com o tema "Saltos Quânticos e outras 'Viagens' da Ficção Científica", recebe Eduardo Caon, autor de "Legado Proibido". Haverá sorteio de livros. Hoje, às 19h, no Planetário da Gávea.



O show "Trovão do Mangue: Da Lama ao Caos – Tributo a Pernambuco", de Esdras Bedai, terá participações de Robertinha de Recife e Eugenio Dale. Hoje, às 20h, no Blue Note. Avenida Atlântica, 1910, Copacabana.



A Plataforma ODE Poesias estreia evento presencial com o produtor cultural Bruno Levinson entrevistando Elisa Lucinda e Allan Dias Castro. Hoje, às 20h30, no Clube Manouche. Rua Jardim Botânico, 983.