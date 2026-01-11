Deputada Célia Jordão (PL) preside a Comissão de Indústria Naval, Offshore, Petróleo e Gás da Alerj - Divulgação/Assessoria Deputada

A Alerj aprovou projeto da deputada Célia Jordão (PL) que cria a Política Estadual de Promoção da Cultura Oceânica. O texto prevê programas educacionais, campanhas de conscientização sobre a importância dos oceanos, além de incentivar pesquisas científicas e tecnológicas sobre o ambiente marinho. Estão previstas parcerias com instituições públicas e privadas, organizações não governamentais e comunidades locais. A proposta também cria o "Selo Amigo da Amazônia Azul" para empresas que adotarem iniciativas voltadas ao tema. "Com um olhar mais consciente para nossos mares e oceanos, podemos promover o desenvolvimento social e econômico de forma sustentável, gerando trabalho, renda e mais qualidade de vida para a população".

Médicos da Unimed se sentem abandonados

A crise da Unimed não afeta apenas os pacientes. Os médicos conveniados enfrentam demora no pagamento de consultas. Com os gastos para manter consultórios, como aluguel, contas de luz e funcionários, muitos reclamam estar "pagando para trabalhar". A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prometeu que o problema será resolvido em breve. A categoria está decepcionada com a falta de posicionamento, orientação e defesa do Cremerj.

Jovens cariocas se apresentam em festival de jazz do Uruguai

A Orquestra Forte de Copacabana estreará no Uruguai, dia 18, pelo programa "Hola Rio!", da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, voltada à internacionalização das artes do Rio. Onze jovens músicos se apresentarão no Festival Jazz a la Calle, que reúne artistas locais e internacionais.

Lei favorece professores da educação infantil

Os professores da educação infantil passam a ser oficialmente reconhecidos como profissionais da carreira do magistério em todo o país. A medida foi sancionada pelo presidente da República sem vetos. Com a nova legislação, de autoria do deputado Reimont (PT-RJ), educadores que atuam em creches e pré-escolas passam a ter direito ao piso salarial nacional do magistério e planos de carreira.

PICADINHO

A escritora Sandra Menezes, autora de "O céu entre mundos" e "A outra face", participa de roda de conversa sobre literatura. Hoje, às 17h30, na Casa Firjan, em Botafogo.



O novo campus do Ibmec em Botafogo recebe, até o dia 17, seminário que reunirá estudantes de nove países para debater temas como Economia, Comércio Internacional, Direito e Políticas Públicas.

O Caxias Shopping e o Bangu Shopping participam, até 8 de fevereiro, da campanha "Volta às Aulas Solidária", que arrecada material escolar para crianças e instituições locais.