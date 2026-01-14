Com previsão de receita de R$ 107 bi para este ano, o déficit no Rio deverá atingir, em 2027, R$ 19 bi - Dan Delmiro/Agência O Dia

Publicado 14/01/2026 05:00

A agenda dos principais problemas do estado do Rio de Janeiro incluiu o tema segurança, enquanto a discussão das contas públicas inexiste junto à opinião pública. O orçamento de 2026 foi aprovado na Alerj, com previsão de R$ 107,6 bilhões em receitas, e despesas que podem somar R$ 126,57 bilhões. Em 2021, disputado leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) arrecadou R$ 22,6 bilhões, eis que no ano que vem o déficit do Estado deve atingir a cifra de R$ 18,9 bilhões. O déficit fiscal poderá ser reduzido caso o Estado do Rio faça a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que poderá até mesmo zerar os juros da dívida pública com a União. O Rio não desgruda do seu longo círculo vicioso. Todos sabem que é preciso reestruturar a máquina pública fluminense, visando dar a ela capacidade de gestão e organização e realização de investimentos.

Quem investiu em "O Agente Secreto" ganhou dinheiro

Wagner Moura com Globo de Ouro, um dos prêmios de "O Agente Secreto" - Etienne Laurent / AFP

A Petrobras investiu cerca de R$ 3 milhões em 2025 no projeto com a Vitrine Filmes para promoção e distribuição de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, vencedor, entre outros prêmios, dos Globos de Ouro de melhor ator para Wagner Moura e melhor filme estrangeiro. No ano passado, foram investidos mais de R$ 20 milhões, contribuindo para lançar "Malês", de Antônio Pitanga, e a versão remasterizada de "Carlota Joaquina, Princesa do Brasil", de Carla Camurati, que marcou a retomada do cinema nacional em 1995. A companhia também apoia mostras audiovisuais como os festivais de cinema de Gramado (RS), Brasília e Gostoso (RN).

Preços: barraqueiros querem ser ouvidos

Praia S/A (Associação de Barraqueiros da Barra da Tijuca e Recreio) é uma entidade que representa 500 profissionais que trabalham nas praias cariocas. "Gostaríamos de pedir ao prefeito que nos chame para o debate sobre preços. O barraqueiro precisa ser ouvido. Também queremos uma praia melhor e mais justa para todos", disse Eduardo Silva de Andrade, presidente da Praia S/A.

PDT está com as "barbas de molho"

A Polícia Federal voltou a colocar na rua a Operação Overclean, que investiga um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. O alvo é o deputado federal Félix Mendonça, do PDT da Bahia. O partido no Rio já anda preocupado também com a CPI que investiga desvio de recursos dos aposentados.

PICADINHO

"Typus Terra Incógnita", escultura de Anna Bella Geiger, ocupa o Bosque das Artes, no Parque Bondinho Pão de Açúcar, a partir de hoje.



O livro "Rio, capital do Brasil: ensaios sobre a capitalidade", organizado por Christian Lynch e Elizeu Santiago com textos de historiadores, cientistas políticos, gestores públicos e intelectuais sobre o Rio de Janeiro, será lançado hoje, às 17h, no Palácio da Cidade, em Botafogo.

A Casa Ronald RJ recebe inscrições para o Programa de Voluntariado 2026 para manter e ampliar o atendimento gratuito a pacientes de câncer e familiares. Rua Pedro Guedes, 44, Maracanã.