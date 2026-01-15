Secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Curi é cotado para ser candidato a governador do Rio - Érica martin/Agência O Dia

Secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Curi é cotado para ser candidato a governador do RioÉrica martin/Agência O Dia

Publicado 15/01/2026 05:00

O experiente cientista político Antonio Lavareda é categórico ao dizer que o tema Segurança Pública não pautará a agenda da disputa presidencial. Mesmo assim, a saída da pasta da Justiça de Ricardo Lewandowski abre a possibilidade de se ter na função alguém mais "operacional nas ruas" e menos acadêmico, teórico. No plano estadual, no entanto, Segurança Pública será assunto prioritário. A aposta do senador Flávio Bolsonaro é convencer seu partido, o PL, a encontrar um nome que reúna em torno de si a urgência de convencer o eleitor a Governador de que existe um nome confiável no combate ao crime. Está sendo testado o do secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Curi. A extrema direita quer que ele seja elevado a condição de destaque por conta da megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão em outubro.

Cinema Pernambucano brilha no Rio

Kleber Mendonça Filho (na foto com Emilie Lesclaux) é pernambucano - Etienne Laurent / AFP

Kleber Mendonça Filho (na foto com Emilie Lesclaux) é pernambucano Etienne Laurent / AFP

A performance do filme "O Agente Secreto" no Globo de Ouro deixou os pernambucanos orgulhosos. O roteirista Waldir Leite destaca que no Festival do Rio várias produções do estado foram vitoriosas com "Melhor Filme": "Tatuagem", de Hilton Lacerda; "Boi Neon", de Gabriel Mascaro; "Sangue Azul", de Lírio Ferreira; "Sem Coração", de Tião e Nara Normande, além de "O som ao redor", primeiro longa de Kleber Mendonça Filho, o diretor de "O Agente Secreto".

Projeto garante nomeação de concursados

A deputada federal Daniela do Waguinho (União-RJ) protocolou projeto para garantir a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas dos editais de concursos públicos. Apesar do entendimento ser consolidado pelo STF e STJ, a medida é descumprida por órgãos da administração pública.

Rio tem novas regras para moradias populares

O prefeito Eduardo Paes sancionou lei que moderniza as regras urbanísticas do Rio, ampliando a oferta de moradias com infraestrutura, transporte e serviços públicos no Centro e na Zona Norte. As regras incentivam moradias como casas, vilas e loteamentos para famílias para dificultar a ação de milícia nas áreas.

PICADINHO

Hoje, às 19h, o quarteto de jazz AC Jazz apresenta "Dança das Cabeças - A música de Egberto Gismonti" no Centro Cultural Justiça Federal. Avenida Rio Branco, 241, Centro.



O curso "Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho: acessibilidade, cultura inclusiva e direito ao trabalho" recebe inscrições para 250 vagas gratuitas a gestores para ampliar a inclusão de PCDs no mercado de trabalho. Inscrições: https://forms.gle/U18DS96Yhr2K5hPR6



O curta-metragem "Virtualidade", de Marta Torres, participa da programação do Cine de Miedo y Fantasía de Salto (Nox Film Fest), que está sendo realizado até o dia 17 no Uruguai.