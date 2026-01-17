Com a proximidade da volta às aulas, é necessário climatizar as escolas do Rio com ar-condicionado - Divulgação

Publicado 17/01/2026 05:00

As escolas que ainda não têm refrigeração com ar-condicionado de qualidade submetem seus alunos a ambientes similares a torradeiras domésticas. Ninguém suporta mais o calor extremo. A Secretaria Estadual de Educação informa que 37 das 1.135 unidades escolares não contam com ambientes climatizados. Só resta como solução: orientar diretores a reduzir a carga horária presencial pela metade; incentivar o consumo de líquidos, especialmente água; preparar alimentos mais leves para a merenda escolar e evitar a realização de atividades ao ar livre ou na área externa. A Secretaria Municipal de Educação do Rio investiu R$ 250 milhões em climatização desde 2021. Das 1.557 escolas na rede carioca, 99,5% estão climatizadas. Ao todo, estão em funcionamento 37 mil aparelhos de ar-condicionado.

Prefeita exalta obra de primeira maternidade

Prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, na foto com Lula, anuncia obra - Suzane Vasconcelos

A prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros (PT), única eleita e reeleita na cidade em 34 anos, conseguiu aprovar no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Seleções) o projeto de construção de uma maternidade Porte 1, com capacidade para 100 leitos. O investimento é de R$ 47 milhões, e a licitação foi homologada no Diário Oficial. No próximo dia 30, será dada a ordem de início das obras, no Paço Municipal, com presença confirmada do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de medalhões do PT. O ex-vereador Tiago Careca, que acompanha a licitação da maternidade, achou estranho 16 empresas terem sido desclassificadas.

Parceria cultural na Penha

Crianças e adolescentes acolhidos assistiram a filme sobre a vida do cartunista e escritor Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica. A iniciativa faz parte de parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e a RioFilme e visa a promoção de ações culturais voltadas a pessoas em vulnerabilidade no Cine Carioca Penha, na Zona Norte do Rio.

Agora existe o "Dia da Lei Seca"

O Dia Nacional da Lei Seca passa a ser comemorado em 19 de junho. O deputado federal Hugo Leal (PSD), autor da Lei, afirma que o dia reforça a conscientização e educação de motoristas, além da política pública que mudou a responsabilidade no trânsito e reduziu acidentes e mortes em todo o país.

PICADINHO

Amigos do policial civil Paulo Vitor farão hoje, às 16h, um abraço solidário de paz na Praça Varnhagen, na Tijuca, antes da missa de 7º Dia.



O lançamento da coleção "Dobras da folia", com 4 livretos mais 7 fanzines mostrando a diversidade artística das escolas de samba, acontece hoje, às 17h. Janela Livraria de Laranjeiras. Rua General Glicério, 324.



Hoje, às 18h, acontece a roda de samba do cantor Thiago Soares com shows da cantora Karinah, Banda da Madrinha e participação de Neguinho da Beija-Flor e Chacal do Sax no Casarão do Firmino. Rua da Relação, 19, Lapa.