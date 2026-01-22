Equipe de Operações Especiais (COE) e a Polícia Civil atuam para reprimir o crime organizado no Rio - Reginaldo Pimenta

Publicado 22/01/2026 05:00

No anúncio do prefeito do Rio aos secretários municipais de que concorrerá ao Palácio Guanabara, Eduardo Paes disse que a Segurança Pública é um problema "complexo, mas que tem solução", desde que o setor não fique nas mãos de "grupelhos políticos". A realidade é dura. O novo mapa do crime do Rio, feito pelo Instituto Fogo Cruzado e a UFF, mostra que 3,4 milhões de moradores da Região Metropolitana vivem sob domínio de traficantes e milicianos - um aumento de 6% em relação à última pesquisa. O deputado Carlos Minc (PSB) afirmou que o Governo do Rio está no caminho errado. "Eles não apoiam o Disque Denúncia, não põem recursos no programa de proteção à testemunha e desqualificam a perícia. Surfam em massacres, mas não reconquistam um metro quadrado de território. Tem que deixar de conversa fiada, ter política séria de segurança, baseada na asfixia econômica, monitoramento, inteligência e condenação".

Waldeck Carneiro luta por PT no governo do estado

O deputado Waldeck Carneiro (PSB) - Julia Passos / Alerj

O deputado Waldeck Carneiro (PSB)Julia Passos / Alerj

O ex-deputado estadual Waldeck Carneiro defende candidatura do PT ao mandato-tampão ao governo do estado após saída de Cláudio Castro. "É fundamental candidatura e programa próprios. Precisamos demarcar campo e oferecer alternativa ao modelo neofascista e neoliberal que prejudicou o estado". Ele sugeriu o ex-presidente da Alerj e secretário do Ministério de Relações Institucionais, André Ceciliano, para fortalecer o partido na reeleição do presidente Lula.

Prêmio milionário para lutadores de MMA

Em entrevista que será publicada brevemente na coluna, o ex-lutador Wallid Ismail confirmou que este ano será realizado um evento chamado "Fight do Milhão", que pretende ampliar o alcance do Jungle Fight, gerar mais emprego e renda, e aumentar o impacto social. "Será um marco, com um R$ 1 milhão distribuído igualmente entre lutadores e lutadoras campeões, mostrando que o esporte pode ser justo e sustentável".

Deputado conta com investimentos para Nilópolis

O deputado Rafael Nobre (União) tem sido a ponte entre a prefeitura de Nilópolis e o Governo Estadual na busca de recursos para o município. Na reunião mais recente com Cláudio Castro, o governador prometeu o custeio da clínica veterinária municipal, recapeamento asfáltico de 15 ruas, troca de sinalização e pintura viária.

PICADINHO

A exposição "Delírios e Brilhos da Sapucaí", com cerca de 150 figurinos de Milton Cunha, será inaugurada hoje na Academia Brasileira de Artes Carnavalescas. Travessa do Ouvidor 9, Centro.



Edwaldo Edner Joviliano foi eleito o novo presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) para o biênio 2026-2027.



"Umbigo", da Companhia Ozinformais de Alagoas, encenado pelos bailarinos Jal Oliveira e José Marcos Topete, será apresentado de hoje a 1º de fevereiro, às 19 h, no Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.