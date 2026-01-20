Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em bar de Ipanema, Zona Sul do Rio - Divulgação / PCERJ

Publicado 20/01/2026 05:00

Policiais civis foram chamados, no sábado (17), para apurar denúncias de racismo praticados por uma turista argentina em Ipanema, na Zona Sul. Depois de discordar da cobrança de uma conta num bar, a turista não só ficou irritada como simulou o som e comportamento de um macaco ao se dirigir ao gerente que a atendia. Diferentemente do que se pensa, a Argentina possui legislação contra a discriminação que abrange o racismo, sendo a principal a Lei Antidiscriminatória nº 23.592, sancionada em 1988. Embora, culturalmente a população negra na terra de Milei costume ser subestimada por censos oficiais. Estudos Genéticos (2009-2012), no entanto, indicam que entre 4,2% e 10% da população tem ancestralidade africana. Enquanto o Brasil luta contra o racismo, alguns estrangeiros parecem preferir nos tratar como se fôssemos gorilas.

Eduardo Paes parte para o ataque no Rio

Paes mira o eleitorado de cidades fluminenses para o governo do Estado - Érica Martin

Eduardo Paes venceu a eleição para prefeito do Rio planejando ser candidato a governador do Estado. Ao se despedir do secretariado e anunciar que se candidatará ao Palácio Guanabara, não surpreendeu. A arquitetura de poder que construiu a "solidez" de Cláudio Castro está sendo desmontada. Paes partiu para o seu roadshow no interior e pediu apoio. A ideia é poupar Castro para seguir seu caminho, mas sem deixar de apontar pontos sensíveis da atual administração.

Novo marco na defesa dos animais do Rio

A lei que foi sancionada do novo Código de Defesa Animal do Rio de Janeiro reconhece os animais como seres dotados de direitos, endurece punições contra maus-tratos e abandono, estabelece condições dignas de vida, proíbe práticas absurdas como tatuagens e piercings e avança até na regulamentação de fogos sem estampido, protegendo pets e pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A iniciativa partiu dos deputados Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD).

Home care será tema de audiência pública

A deputada estadual Lilian Behring (PCdoB), em reunião com representantes de sindicatos, conselhos profissionais e entidades nacionais da Enfermagem, articulou realização de audiência pública sobre os direitos da categoria no home care, modalidade que enfrenta desafios trabalhistas. "Não é aceitável que profissionais trabalhem sem garantias, valorização e o reconhecimento que merecem", afirmou a deputada, que também é enfermeira.

PICADINHO

Hoje, às 20h, Roberta Sá inicia a turnê 2026 do show "Tudo Que Cantei Sou", que comemora seus 20 anos de carreira. Teatro Riachuelo. Rua do Passeio 38, Centro.



A Casa das Artes de Paquetá recebe hoje, às 15h, a Mostra Artística que encerra o ciclo de oficinas gratuitas do Projeto Unificação do Trabalho do Ator (UTA).



O espaço NOMA, no Méier, recebe inscrições para a oficina de férias "Uma viagem por Emoções, Corpo e Imaginação" destinada a crianças de 6 a 10 anos.