Eduardo Paes, que oficializou candidatura ao Palácio Guanabara, lidera a disputa pelo Estado do Rio - Daniel Castelo Branco/Arquivo O Dia

Eduardo Paes, que oficializou candidatura ao Palácio Guanabara, lidera a disputa pelo Estado do RioDaniel Castelo Branco/Arquivo O Dia

Publicado 21/01/2026 05:00

A decisão do prefeito Eduardo Paes de tornar-se candidato ao Governo do Estado com antecedência, já que oficialmente teria prazo até 5 de abril, cria previsibilidade na disputa. As pesquisas até agora colocam Paes em confortável primeiro lugar. Porém, "eleição e mineração, só depois da eleição". Otimismo é combustível, mas não o resultado. Dos aliados do prefeito, para deputado estadual, vão concorrer João Pires (Defesa do Consumidor), Guilherme Schleder (Esportes), Otoni de Paula Filho (Cidadania e Família), Adílson Pires (Habitação), Joyce Trindade (Políticas para as Mulheres) e Renato Pellizzari (Fundação Planetário). Para federal, serão candidatos Daniel Soranz (Saúde), Martha Rocha (Assistência Social), Renan Ferreirinha (Educação), Marcelo Queiroz (Administração) e Elias Jabbour (Instituto Pereira Passos).

Defesa Civil RJ cria postos de socorro

Contêineres da Defesa Civil contêm kits de emergência para desastres - Divulgação

Contêineres da Defesa Civil contêm kits de emergência para desastresDivulgação

A Secretaria de Defesa Civil anunciou Postos Avançados de Ajuda Humanitária para atender nas primeiras horas após a ocorrência de desastres. Os postos funcionam como depósitos avançados de pronta resposta. Os contêineres são equipados com 102 colchões e 102 kits dormitório, cobertor, lençol, fronha e travesseiro. Foram definidos como pontos aptos para receber os contêineres Guarus, atendendo às regiões Norte e Noroeste; o 16º GBM Teresópolis, responsável pelas regiões Serrana I e II; o DBM 2/29, em Vassouras, com cobertura das regiões Sul I e II; e o DBM 3/10, no Frade, com atendimento à Costa Verde.

Feriadão incrementou turismo no interior do Rio

A ocupação da rede hoteleira no interior do estado pelo feriado de São Sebastião ficou em 79,81%, segundo a Associação Hotéis do Rio (ABIH-RJ). As regiões mais procuradas foram Miguel Pereira (92,30%), Arraial do Cabo (91,10%) e Angra dos Reis (90,10%). "O interior tem de serra a praias paradisíacas, cultura e gastronomia, de pousadas a resorts de padrão internacional", afirma o presidente do órgão, José Bouzon.

Armelau suspeita de programa escolar

O vereador Fernando Armelau (PL) protocolou Requerimento de Informações à Secretaria Municipal de Educação do Rio para esclarecer detalhes da destinação de R$ 71,7 milhões para o programa "Bora Pra Escola", voltado ao combate à evasão escolar. Ele suspeita do apoio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ): "Qual é o papel da entidade na execução do projeto?", pergunta.

PICADINHO

Amanhã, acontece a roda de choro "Catavento", das 20h às 22h, no Bar Gratidão. Rua Real Grandeza, 177, Botafogo.



No dia 24, será realizada a 2ª edição do Viva Centro, do Distrito Criativo, que reunirá 20 negócios, entre espaços culturais, lojas, ateliês, espaços de dança, teatro e outros empreendimentos criativos que fazem parte do Reviver Cultural.



A comédia "Os Figurantes...e depois?" segue em cartaz até 8 de fevereiro na Casa de Cultura Laura Alvim. Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema.