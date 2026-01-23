Pesquisa revela que menos de 40% dos alunos valorizam professor - Seduc-Ceará

Publicado 23/01/2026 05:00

O descaso com a educação pública precisa acabar. O Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) tem como uma de suas fontes de recurso para os municípios, o chamado "ICMS Educacional". Para que os municípios recebam esse incentivo federal, os estados têm que encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa aprovar. O Rio de Janeiro é a única unidade da federação que não fez. Por isso, os 92 municípios do estado perderão mais de R$ 100 milhões em 2026. De acordo com levantamentos realizados pelo economista Mauro Osorio, em um ranking dos 1576 municípios da Região Sudeste que tiveram o Ideb calculado, dos 500 primeiros colocados, constam apenas quatro cidades fluminenses.

Porto em Itaguaí a um passo de sair do papel

A Secretaria dos Portos de Itaguaí realizou audiência pública sobre o Porto do Meio, uma área de 250 mil metros quadrados para escoar a produção de minério de ferro. Segundo a Cedro Participações, que arrematou a área em leilão em 2024, a capacidade do terminal pode chegar a 15 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. As obras estão previstas para iniciar em 2027.

Pé de Serra com mais blitz contra armas e drogas

O deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil) se reuniu com o responsável pelo Comando de Policiamento de Área (CPA) da PM, em Duque de Caxias, Coronel Paulo Roberto Neves, para pedir mais blitz na área. Segundo o parlamentar, o objetivo não é apreender documentos vencidos, mas sim armas e drogas.

Falta pouco para Douglas Ruas decidir seu futuro

O grupo político que dá sustentação ao Governo Cláudio Castro está convencido que chegou a hora do deputado Douglas Ruas disputar a eleição indireta para a presidência da Alerj. Se vencer, ele deve agir como um governador-tampão "avassalador" e pavimentar o terreno para ser adversário de Eduardo Paes em outubro.

PICADINHO

"Antes do Ano que Vem", monólogo cômico estrelado por Mariana Xavier, volta ao Teatro Nova Iguaçu Petrobras, hoje e amanhã, às 20h. Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081.

"Anunciações" apresenta obras de novos talentos da residência artística do Museu Bispo do Rosario a partir de amanhã. Estrada Rodrigues Caldas, 3400, Colônia, Taquara.



Encenado em Português e Libras, "Depois do Silêncio", da Cia. brasiliense Os Buriti, segue temporada até 25 de fevereiro no Teatro Poeira. Rua São João Batista, 104, Botafogo.





