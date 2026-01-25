O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o vice, Eduardo Cavaliere, possuem personalidades diferentes - Érica Martin

Publicado 25/01/2026 05:00

O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, de 31 anos, será titular em abril, quando Eduardo Paes sairá do cargo para se dedicar à candidatura ao governo do estado. Discreto, ouve mais do que fala, surpreende pela maturidade na hora da decisão. "Ele tem alma velha", costuma dizer Paes. Ambos se formaram em Direito, Cavaliere fez especialização em Matemática e tem um foco maior em tecnologia e inovação. O prefeito é Vasco e Portela. O vice é Flamengo e Mangueira. Paes é mais informal. Cavaliere é mais sério. O prefeito gosta de pedalar e o vice de correr. Eles são workaholics. O futuro prefeito acorda às 5h da madrugada, costuma despachar via celular e dorme tarde. Cavaliere está diretamente à frente dos principais projetos do município desde 2023.

Castro: Sucessão movida a hipóteses

Governador do Estado, Cláudio Castro (PL) tem futuro político indefinido

Governador do Estado, Cláudio Castro (PL) tem futuro político indefinidoÉrica Martin

A agitação nos bastidores da sucessão fluminense é total. O mosaico não está montado. E se o governador Cláudio Castro não deixar o posto em abril e obtiver a garantia que o seu sucessor o indicará para o Tribunal de Contas do Estado? E se, ao invés do Senado, Castro optar por ser deputado? E se o governador partir para um "leilão" que lhe dê estabilidade política futura? Somente o atual Chefe do Executivo pode responder. Tudo isso está na mesa. O apoio de Castro pode não ser explícito, mas o seu silêncio na disputa vale ouro.

Apareceu o dono do terreno do ex-Bennet

O terreno do Colégio Bennett, no Flamengo, onde houve corte criminoso de árvores centenárias, foi arrematado em leilão público pelo Banco BTG Pactual. Os moradores acusam os donos do Banco de terem autorizado o atentado à natureza. A Justiça suspendeu a obra.

Zona Norte pede mais policiamento

O deputado estadual Sergio Fernandes (PDT) solicitou através de requerimentos à Polícia Militar reforço de blindados, motos e armamento para batalhões da Zona Norte do Rio. Segundo ele, as medidas visam modernizar a frota e aumentar a segurança dos policiais do 41º BPM (Irajá) e 16º BPM (Olaria) em áreas de conflito. Ele justificou que o objetivo é "fortalecer a capacidade de resposta rápida da polícia e garantir que o agente de segurança tenha o equipamento adequado para realizar seu trabalho e defender a população".

PICADINHO

A cantora Watusi comemora 57 anos de carreira com o show "Simplesmente Watusi". Dia 28 de janeiro, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. Rua Álvaro Alvim, 33, Centro.



A artista visual e fotógrafa Sandra Gonçalves inaugura, dia 28, a exposição "Tessituras do Adeus", sobre complexidades da vida e da morte. Centro Cultural Correios RJ. Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.



A ONG JA RJ oferece o curso "Cria Digital" para criação, produção, edição e gestão de conteúdos digitais, gratuito e on-line, para jovens até 29 anos. Inscrições: https://jarj.org.br/criadigital/