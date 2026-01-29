Prefeito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, Quaquá anuncia apoio para presidência da Alerj - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 29/01/2026 05:00

Adilson Pires, membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), se encontrou com o prefeito de Maricá, Washington Quaquá. Para coroar a recepção, recebeu um elogio rico de "entrelinhas" e surpreendeu até o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e secretário especial de assuntos parlamentares, André Ceciliano. "Adilson é ex-vice-prefeito do querido Eduardo Paes no Rio e foi várias vezes vereador na capital. Adilson tem muita experiência e é nossa aposta certeira para a presidência da Alerj na próxima legislatura! Ele é homem de confiança também do Eduardo Paes e nossa melhor escolha política! Somos leais, temos seriedade, compromisso com o povo e com Lula!", escreveu.

Gás do Povo já está valendo para os cariocas

Hugo Leal anuncia iniciativa que beneficiará 1,2 milhão de famílias no Rio

Hugo Leal anuncia iniciativa que beneficiará 1,2 milhão de famílias no RioReprodução Redes Sociais

O Programa Gás do Povo passou a valer no Rio e já beneficia 200 mil famílias cariocas, com previsão de alcançar 1,2 milhão em todo o estado na próxima fase. Relator da MP do Gás do Povo no Congresso (1.313/2025), o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) ressalta que a iniciativa garante acesso ao gás de cozinha por meio de créditos exclusivos para a recarga do botijão, sem repasse de dinheiro, assegurando que o benefício seja usado apenas para o GLP, além de combater a pobreza energética.

Rede hoteleira vai bater recorde no Carnaval

Para o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, o Carnaval 2026 vai coroar toda a cadeia do turismo – hotéis, bares, restaurantes e shoppings. "O Carnaval de 2025 atraiu quase 300 mil turistas internacionais para o Brasil, sendo 41,2% para o Rio. Este ano, prevemos um crescimento de turistas de 18% e repetir a ocupação do ano passado, de 98,62%".

Vereador Pedro Duarte anuncia nova legenda

Após anunciar a saída do partido Novo, o vereador Pedro Duarte vai ingressar no PSD. Segundo ele, a decisão visa juntar forças para o "resgate do Estado do Rio", uma vez que Paes deve concorrer ao Palácio Guanabara contra aliados de Cláudio Castro, alvos de críticas do parlamentar nos últimos tempos.

PICADINHO

Alcione estará na abertura do "Vem Sambar CasaBloco", em homenagem a Bira Presidente e Arlindo Cruz, com o Bloco Cacique de Ramos, Samba do Sacramento e os DJs JP e Cris Panttoja. Hoje, às 20h30, no Jockey Club Brasileiro.



Amanhã, às 17h, acontece tarde de autógrafo e palestra com o jornalista André Luis Mansur, na Livraria do Instituto Pereira Passos (IPP). Rua Gago Coutinho, 52, Laranjeiras.



O Instituto Incluir abre inscrições de curso gratuito e on-line de inclusão em esporte adaptado para profissionais de diversas áreas. Inscrições: educacao@institutoincluir.com.br