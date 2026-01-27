General da reserva, deputado Eduardo Pazuello se posicionou contra a intervenção militar no país - Divulgação

Publicado 27/01/2026 05:00

No dia em que Nikolas Ferreira terminou sua caminhada ao se posicionar contra a ideia de "golpe de estado" disfarçado de "intervenção militar", o deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) se despregou dos "aloprados" e acabou irritando os extremistas de direita. De acordo com o general, esta é uma interpretação fantasiosa do artigo 142 da Constituição e ilude a espera por um suposto "salvador da pátria". Pazuello justificou dizendo que "ideias não se derrotam com tanques. O uso da força apenas reforça o vitimismo do ideário socialista. Só a força dos bons argumentos é capaz de destruí-lo — e a história oferece esses argumentos em abundância". Ele arremata que o país precisa de cidadãos conscientes que compreendam isso e que enxerguem seu papel na política como o único caminho de colocar o país no rumo correto para alcançar seus objetivos de desenvolvimento social e econômico".

Vereadora de Niterói denuncia exploração sexual em Niterói

Benny Briolly, vereadora de Niterói (PSOL), é ativista de direitos humanos - DIVULGAÇÃO/ Marcio Farias

A vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL) formalizou denúncia ao Ministério Público sobre prostituição e exploração sexual associada com o crime organizado e ligações com pessoas do poder público do município. O caso também será acompanhado pela delegacia responsável e pela Comissão de Direitos Humanos e da Mulher. "As denúncias são extremamente graves. É fundamental que o Ministério Público acompanhe de perto cada passo dessa investigação", afirmou a parlamentar, que é ativista dos direitos humanos.

Nova Iguaçu discute direção no trânsito

Nova Iguaçu recebe amanhã um dos encontros mais importantes do calendário de políticas públicas voltadas às mulheres para aumentar a segurança no trânsito. O projeto é resultado da parceria entre o Detran Mulher, dirigido por Daiane Luna, e a Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu, comandada pela vice-prefeita, Roberta Teixeira. O foco é dar autonomia, segurança e incentivo à construção de cidades mais humanas.

Povo de Mesquita sofre com as fortes chuvas

Recebemos grande quantidade de fotos e vídeos de encostas destruídas e pessoas sem abrigo devido às fortes chuvas nos últimos dias em Mesquita, parte da Região Metropolitana, na Baixada Fluminense. Os moradores dizem que enfrentam um caos, estão "abandonados e nenhum agente da prefeitura, Defesa Civil ou da empresa de energia apareceu para socorrer o povo".

PICADINHO

Hoje, às 19h, o deputado estadual Flavio Serafini (PSOL) entrega ao Mestre Ciça, diretor de bateria da escola de samba Viradouro, a Medalha Tiradentes, maior honraria da Alerj.



O Instituto Brasileiro de Museus e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio promovem mais uma edição do Programa (re)CONEXÕES. Amanhã, às 10h, no Museu de Favela (MUF), em Ipanema.

O projeto "Artemísia – Escola de Mulheres e Bioeconomia" certificou 500 mulheres em formação gratuita em saboaria natural, cultivo de ervas medicinais, cidadania e empreendedorismo sustentável.