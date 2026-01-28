No comando de São João de Meriti desde janeiro de 2025, prefeito Léo Vieira colhe bons números - Divulgação

No comando de São João de Meriti desde janeiro de 2025, prefeito Léo Vieira colhe bons númerosDivulgação

Publicado 28/01/2026 05:00

O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira (Republicanos), e a sua gestão obtiveram quase 80% de aprovação de acordo com o levantamento da Factum Pesquisa, que ouviu 1.000 moradores com 16 anos ou mais, distribuídos em diversos bairros do município. A aferição seguiu critérios técnicos de amostragem representativa, com base em dados do IBGE, PNAD e TRE-RJ, garantindo rigor metodológico. Com índices de aprovação elevados, confiança no futuro e reconhecimento popular, Léo Vieira ganha cacife para influir nos destinos da eleição deste ano. Todas as obras que estão em andamento também foram muito bem avaliadas, principalmente a reabertura da Maternidade Municipal: 86% de aprovação.

Átila Nunes "Delaroli está supreendendo"

Veterano da Alerj, Átila Nunes avalia desempenho de presidente interino - Divulgação

Veterano da Alerj, Átila Nunes avalia desempenho de presidente interinoDivulgação

Com a experiência de 14 mandatos, o deputado Átila Nunes (PSD) analisou como pacífica a substituição temporária do falecido deputado Jorge Picciani na presidência da Alerj há alguns anos, com a ascensão, agora, do deputado Guilherme Delaroli (PL). O parlamentar assumiu o cargo após o afastamento de Rodrigo Bacellar. "Caladão, Delaroli age no comando da Casa discretamente, sem estardalhaço, gerindo um parlamento explosivo. Está surpreendendo".

Carnaval do Rio com hidratação gratuita

A deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, e o deputado federal Pastor Henrique Vieira, ambos do PSOL, enviaram ofício à Águas do Rio solicitando pontos de hidratação gratuitos no Carnaval. "Distribuir água não é favor, é direito humano e serviço público de imensa importância. Em um verão marcado por calor extremo, garantir hidratação gratuita é uma medida básica de cuidado com a vida, especialmente da população trabalhadora que sustenta a festa nas ruas, movimentando a economia fluminense", afirma a parlamentar.

Efeito Alexandre de Moraes vira obstáculo

Para azar da bancada da direita na Alerj, a Ação Direta de Inconstitucionalidade protocolada pelo PSOL contra a "gratificação faroeste" caiu nas mãos de uma "persona non grata", dizem esses. O ministro Alexandre de Moraes foi designado relator do caso por sua relação com a "ADPF das Favelas", que já discute a redução da letalidade policial no estado.

PICADINHO

O Museu de Arte Moderna do Rio (MAM) recebe a primeira edição brasileira de "Voile/Toile – Toile/Voile" (Vela/Tela – Tela/Vela), de Daniel Buren. De hoje a 12 de abril.



O show "Quem Dirá", de QUEL, retorna ao Rio conectando ancestralidade e música autoral em apresentação única no Teatro Sérgio Porto. Amanhã, às 19h. Rua Humaitá, 163.



O TI Rio, entidade representativa das empresas de tecnologia do estado do Rio, promove o encontro virtual "Impactos reais da Reforma Tributária no setor de TI". Amanhã, das 10h às 12h.