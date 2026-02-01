Presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto assumiu o governo do estado do Rio interinamente - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 01/02/2026 05:00

A dinâmica da política é diferente do ritmo da Justiça. Com a viagem do governador Cláudio Castro para a Europa, em respeito à Constituição estadual, assumiu o posto o primeiro na linha sucessória do estado, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Ricardo Couto. Nos corredores do poder não se fala outra coisa: "e se o desembargador gostar do poder?". O raciocínio é de Castro sair mesmo em abril para disputar o Senado, Couto assumiria novamente e aí, com poderes plenos até uma próxima eleição, ele poderia fazer uma transição com um gabinete com pé no fundo do acelerador. Mostrar como se governa. E isto pode agradar ao cidadão, cansado dos mesmos políticos de sempre. A pergunta é: "Ricardo Couto se deixaria morder pela mosca azul?".

Violência obstétrica é pauta urgente no Congresso

Deputada federal, Enfermeira Rejane tem projeto para proteger gestantes - Divulgação/Alerj

Para evitar mutilações de mulheres na hora do parto, a deputada federal Enfermeira Rejane (PCdoB) tenta levar à pauta de votações no Congresso Nacional projeto de lei que proíbe, sem necessidade, a episiotomia, prática que consiste em corte no períneo - região entre o ânus e a vagina. Pelo projeto, o procedimento será realizado somente com o consentimento da gestante no pré-natal. "Como prática corriqueira, é uma violência obstétrica", afirma a parlamentar.

Movimento pede justiça para Orelha

O deputado Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), da bancada animal da Câmara Federal, realiza hoje, às 16h, no posto 2 da praia de Copacabana, uma caminhada pedindo Justiça pela morte do cachorro Orelha, morto brutalmente no início do mês, em Florianópolis. "A manifestação pede Justiça e quer conscientizar sobre a necessidade de apoiar os projetos que envolvam a proteção e o bem-estar dos animais", afirma. O parlamentar participou da sanção da lei que endurece as penas para quem comete maus-tratos a cães e gatos; da aprovação do projeto que aumenta as sanções para o tráfico de animais silvestres e maus-tratos a cavalos, além de ser o autor da proposta que inclui a zoofilia (abuso sexual em animais) no rol de crimes de maus-tratos.

Espaços públicos poderão ser obrigados a orientar sobre AVC

Um projeto de lei em tramitação na Alerj pretende ampliar o acesso a informações sobre Acidente Vascular Cerebral (AVC). A ação do deputado Daniel Martins (União) obriga placas ou cartazes em locais de grande circulação com informações sobre o que é a doença, sintomas e como agir diante da suspeita.

PICADINHO

Axel Gael lança pré-candidatura a deputado federal com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, na sede do partido no município. Dia 2 de fevereiro, às 18h30.

O guitarrista Jimi Oliver apresenta tributo a um dos maiores nomes da música mundial: George Benson. Dia 04 de fevereiro, às 22h30, no Blue Note Rio. Avenida Atlântica, 1910, Copacabana.



A Fundação Cecierj oferece, até 5 de fevereiro, mais de seis mil vagas em cursos de qualificação profissional. São 6.100 vagas para 18 cursos a candidatos com ensino fundamental. Inscrições: https://www.cecierj.edu.br/extensao





