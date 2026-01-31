Gratificação Faroeste a policiais civis do Rio é questionada por especialistas em segurança pública - Divulgação

Gratificação Faroeste a policiais civis do Rio é questionada por especialistas em segurança públicaDivulgação

Publicado 31/01/2026 05:00

A direita da Alerj derrubou em dezembro o veto do governador Cláudio Castro a um trecho da Lei 11.003/2025, permitindo a volta da "gratificação faroeste" para policiais civis. O PSOL protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o dispositivo. O partido alega que a norma premia a letalidade policial e viola princípios constitucionais de segurança pública. O ministro do STF Alexandre de Moraes foi designado relator do caso por sua relação com a "ADPF das Favelas", que já discute a redução da letalidade policial no estado. Críticos e juristas apontam que a lei possui vícios de origem, pois foi criada por emenda parlamentar (o que gera despesa não prevista pelo Executivo) e não possui dotação orçamentária clara no orçamento de 2026.

Kakay revoltado com a morte de Orelha

Kakay é uma das personalidades que protesta pelo assassinato de Orelha - Divulgação

Kakay é uma das personalidades que protesta pelo assassinato de OrelhaDivulgação

Indignado com a morte brutal do cachorro Orelha, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, escreveu no site "Poder 360" que "é preciso enfrentar o fenômeno da brutalidade que contaminou a sociedade. A prepotência da violência é um atributo dos que não têm argumento. A violência está presente do ato covarde da morte violenta do Orelha até o uso criminoso das redes sociais para espalhar mentiras e ódio. É tudo fruto de uma estratégia de poder. Quando estão no dia a dia da disseminação racista e fascista, eles usam o anonimato das redes sociais".

Profissão em artes marciais pode ser regulamentada

No dia 2, a OAB sediará debate sobre a regulamentação da profissão de instrutor de artes marciais e lutas. Entre os temas, segurança jurídica e autonomia das modalidades. Participarão o deputado federal e relator do PL na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Hugo Leal; o subsecretário de Esportes e Artes Marciais, Marcelo Ara; o presidente do Sindilutas, Fabrício Xavier; e o atleta e embaixador do Projeto ECOAR, Dudu Dantas.

Jacarepaguá ganha supercentro para idosos

A Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida inaugura hoje, em Jacarepaguá, o Super Centro de Bem-Estar e Qualidade de Vida da Melhor Idade. O centro tem ambientes para atividades físicas, academia, salas de aula, espaço de leitura e ações voltadas à inclusão digital e social.

PICADINHO

Hoje e amanhã, das 14h às 23h, acontece o "Rock 80 Festival - Carnarock", com música, gastronomia, espaço kids e pet friendly. Praça do Lido, em Copacabana.



O projeto "Música no Museu" apresenta a cantora Thaís Fraga no evento "Clássicos do Carnaval". Dia 02, às 18h, no Espaço Cultural Arte Sesc, no Flamengo. Grátis.



A Associação dos Executivos Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Exec Rio) definiu a nova Diretoria para o triênio 2026–2029. A chapa, eleita com 94% dos votos válidos, tomará posse em 2 de fevereiro.