Os deputados Alan Lopes, Rodrigo Amorim e Filippe Poubel são os autores do Estatuto das BlitzesDivulgação/ Celso Lima

Publicado 04/02/2026 05:00

Os deputados estaduais Rodrigo Amorim (PTB), Filippe Poubel (PL) e Alan Lopes (PL) marcam suas atuações parlamentares com ações que chamam de "moralizadoras" em hospitais para flagrar profissionais da Saúde que não estejam trabalhando e nas ruas, onde reboques "piratas" retiram carros sem documentação. Por conta disso, eles são chamados nos corredores da Alerj de agir como "pitbulls". Pela proximidade com o presidente afastado da Casa, Rodrigo Bacellar, opositores os provocam dizendo que eles são "valentes" com alguns e "tchutchucas" com outros. Esta semana, o prefeito Eduardo Paes elogiou o atual presidente da Alerj: "Parabéns ao novo presidente Guilherme Delaroli por avançar de forma republicana e não perder tempo com os tchutchucas e pitbulls de seu antecessor!"

Condomínios podem ser obrigados a denunciar violência

Deputado Reimont tem projeto para diminuir violência doméstica no país - Divulgação/ PT

Deputado Reimont tem projeto para diminuir violência doméstica no paísDivulgação/ PT

A exemplo do que já existe na cidade do Rio de Janeiro, o deputado federal Reimont (PT-RJ) apresentou projeto que obriga síndicos e administradores de condomínios a comunicar casos ou suspeitas de violência. A medida poderá ser adotada nacionalmente. A proposta prevê acionamento imediato da polícia para a violência em andamento e denúncia por escrito em até 24 horas nos demais casos. "Condomínios não podem ser territórios de silêncio. A omissão também mata", diz Reimont.

Polarização política expõe marcas brasileiras

Estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que 60% dos brasileiros deixaram de consumir produtos ou serviços por discordarem das práticas das empresas. Para a consultora Beatriz Ambrosio, CEO da Mention, plataforma de Relações Públicas, 2026 intensifica riscos para as marcas devido à polarização política.

O peso do dólar para a economia do Rio

Agentes do mercado financeiro avaliam que o dólar pode cair este ano para um valor abaixo de R$ 5. Isto, por um lado, é ruim para o Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista nossa dependência de receita de royalties e a crítica situação fiscal. Por outro, é uma boa notícia do ponto de vista da inflação.

PICADINHO

Amanhã, às 19h, será lançada revista-objeto em comemoração aos 50 anos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV). O coordenador editorial, Xico Chaves, receberá o público para um bate-papo. Rua Jardim Botânico, 414.



A Escola Ballet Dalal Achcar promove, até o dia 6, a "Série BDA: Escolas e Estilos", uma imersão com participação de Stéphane Phavorin, Elizabeth Auclair e Pablo Ruvalcaba.



O tributo "Viva Hermeto", capitaneado por Carlos Malta, em homenagem a Hermeto Pascoal, é o show de abertura de Hermanos Gutiérrez. Amanhã, no Circo Voador.