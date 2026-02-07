Guarda Municipal recebeu novos equipamentos para atuar na segurança em vários pontos do Rio - Divulgação

Publicado 07/02/2026 05:00

A Prefeitura do Rio destinou do orçamento público para este ano R$ 60 milhões em investimentos na Força Armada da capital. A primeira fase conta com 600 agentes; 1,5 mil pistolas Glock e uma frota de 118 viaturas. Os agentes armados terão três bases principais nesta primeira etapa: no Leblon, na Zona Sul; em Campo Grande, na Zona Oeste; e em Piedade, na Zona Norte. Todos passaram por treinamento com carga horária de 440 horas, domínio de armamento, munição e tiro; técnicas de abordagem e defesa policial; gerenciamento de crises; e treinamento com câmeras corporais. "O modelo de atuação da Força Municipal foi desenvolvido a partir do acúmulo de experiências da última década, com tudo o que existe de mais avançado", explicou o prefeito Eduardo Paes.

Após aposentadoria, Luciano Mattos continuará na vida pública

Luciano Mattos entrou no Ministério Público em 1992 por concurso público - Divulgação

O ex-procurador-Geral de Justiça Luciano Mattos, que está se aposentando como Promotor de Justiça do MP, continuará atuando nos debates sobre o Rio, em especial sobre segurança e meio ambiente. Mattos foi coordenador regional, de apoio institucional, supervisor de estágio, diretor e presidente da AMPERJ (Associação do MPRJ), chegando à chefia em 2021. Seu último cargo foi assessor de Relações Institucionais da Corregedoria Nacional do MP.

Projeto incentiva jovens cientistas cariocas

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável promovem mais uma edição do "Jovens Cientistas Cariocas". O projeto vai distribuir R$ 800, por mês, a 112 pesquisadores universitários com soluções inovadoras para o Rio. Inscrições até 29 de março: http://cieds.org.br



UniRio capacita mulheres vítimas de violência

A UniRio ampliou os cursos de Inclusão Digital, Hotelaria, Empreendedorismo, Tranças e Maquiagem para que mulheres vítimas de violência conquistem autonomia financeira. A iniciativa do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (Ibratec), batizada de "Caravana + Qualifica Rio", já impactou mais de 3 mil mulheres do estado. Inscrições: Rua Dr. Xavier Sigaud, 290, em Botafogo.

PICADINHO

Organizado pela Casa da Tia Ciata, o Bloco Batuke de Ciata, sob comando do Mestre Riko, volta às ruas hoje, a partir das 14h, na Rua Tia Ciata, no Centro.



O projeto "Educar Pelo Esporte" oferece mais de mil vagas gratuitas para esportes, incluindo atividades para pessoas com deficiência, na Vila Olímpica Seu Amaro, no Complexo da Maré.



Neste fim de semana, o shopping Casa & Gourmet promove, das 14h às 17h, bailinhos de carnaval infantil, com banda, personagens circenses, brincadeiras, animação e brindes. Rua General Severiano, 97, Botafogo.