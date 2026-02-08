Bruno Bonetti, senador em exercício pelo Rio, propõe cadastro nacional de agressores de animais - Divulgação

Publicado 08/02/2026 05:00

Depois da comoção nacional diante da morte bárbara do cão comunitário Orelha no início do ano na Praia Brava, em Santa Catarina, a sociedade pede ações objetivas para punir criminosos que castigam os bichos. O senador Bruno Bonetti (PL-RJ) apresentou projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Responsabilizadas por Maus-Tratos contra Animais para impedir a reincidência desse tipo de violência. A ideia é fortalecer a prevenção. A proposta nasceu da iniciativa do protetor de animais Luizinho Patriota, que atua no movimento sobre a causa no Rio de Janeiro. Segundo dados apresentados pelo Instituto Pet Brasil, somente em 2025, o país registrou mais de 185 mil casos de abandono e maus-tratos a animais.

Liderança: Tarcísio Motta apresenta agenda

Como o Informe já havia adiantado, Motta será líder do PSOL na Câmara

Como o Informe já havia adiantado, Motta será líder do PSOL na Câmara Pedro Teixeira/Arquivo O Dia

Aproveitando sua condição de professor, o deputado federal Tarcísio Motta pretende valorizar os temas de educação pública enquanto estiver na liderança da bancada da federação PSOL/Rede no Congresso Nacional. Além disso, ele incluirá na pauta direitos do trabalhador, justiça climática, enfrentamento às violências e desigualdades que marcam a sociedade. "Vamos enfrentar os retrocessos que insistem em atrapalhar o desenvolvimento do nosso país", afirma.

Lançada campanha "Folia com Civilidade"

A Secretaria de Cidadania e Família leva, a partir do dia 6, a campanha "Folia com Civilidade" a Madureira, Campo Grande, Saara e Sambódromo. O objetivo é conscientizar sobre a preservação da cidade e o bom convívio no Carnaval sobre temas como lixo, banheiros, volume de som, além de consumo de álcool e outras drogas.

Cresce a corrida por partidos políticos

O prazo de inscrição partidária está chegando e a corrida por legendas ocorre em todo o Brasil. Quando o vice-presidente Geraldo Alckmin deixou o ninho tucano foi a senha para a ministra Simone Tebet olhar o PSB como opção. O ingresso de políticos de "centro" no PSB de São Paulo está influenciando o movimento de lideranças de centro em terras fluminenses, pré-candidatos à Alerj e à Câmara Federal que fogem da polarização e estão procurando o partido.

PICADINHO

O Bangu Shopping retoma, hoje, o projeto "Samba da Chaminé", com apresentação gratuita do grupo Choro de Manha, a partir das 14h30. Rua Fonseca, 240.



A cantora e compositora Marysa Alfaia estará na nova edição do cine-show "Coisas do Destino", no Estação Net Botafogo. Hoje, às 19h. Rua Voluntários da Pátria, 88.



Sob a regência do maestro Gustavo Fernandes, a Orquestra Filarmônica Metropolitana inicia a temporada 2026 do Theatro Municipal com o concerto "Novos Horizontes". Dia 10, às 19h, no Centro.