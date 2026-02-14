Retorno para Alerj de Rodrigo Bacellar (União Brasil), investigado pela Polícia Federal, gera apreensão - Divulgação

Publicado 14/02/2026 05:00

O fim da licença do ex-presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar, é assunto de todas as rodas da Assembleia Legislativa. A sua volta é cercada de mais perguntas do que respostas. Bacellar é presidente afastado, e Guilherme Delaroli é o atual, mas em exercício. Bacellar tem um trunfo, que é renunciar, não ao mandato, mas a cadeira do Legislativo, e se ele "renunciar", terá que ter outra eleição para a presidência da Casa. Interessa para alguns e desinteressa para outros. Bacellar pode entrar com atestado médico para se manter afastado. Porém, tem um outro problema: a maioria dos políticos acredita numa grande operação policial resultante de investigações baseadas nos celulares de Bacellar, com efeitos na Alerj e fora dela, em outros núcleos de poder.

Liga Carnavalesca do Rio recebe Selo Verde

Representantes da Liga dos Amigos do Zé Pereira plantam mudas no Rio - DIVULGAÇÃO/RENATA MOEMA

A Liga dos Amigos do Zé Pereira é a primeira a receber, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Folia Verde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima. Fundada em 2012, a associação reúne 10 blocos do Carnaval de rua do Rio. O Selo Verde reconhece práticas que reduzem o impacto ambiental, como o descarte correto de lixo e reciclagem. No material de divulgação, a Liga disponibiliza um QR Code que direciona ao Planta+Rio, onde há um canal para fazer solicitação de plantio.

Folia com respeito às mulheres

A Liga Independente dos Blocos de Embalo do Estado do Rio (Liberj), a Banda da Folia e a Confraria da Bebidinha promovem o Bloco da Não Violência, amanhã, às 18h, na Avenida Chile, no Centro. O ato unirá música, cultura e mobilização social para protestar pelo avanço da violência contra mulheres.

Campanha no Carnaval alerta sobre abuso de crianças

O Brasil ocupa a 5ª posição mundial de denúncias de abuso sexual infantil na internet. Para conscientizar sobre o tema no Carnaval, o deputado federal Reimont (PT-RJ) lança a campanha "A alegria é livre. E a infância também!" com distribuição de leques com informações sobre como denunciar a exploração sexual.

PICADINHO

Hoje, a Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio apresenta "As 10 Grandes Escolas de Samba Cantam Para a Posteridade Seus Sambas-Enredo de 1968" na "Essência MIS – Especial de Carnaval". Rua Visconde de Maranguape, 15, Lapa.

Comemorando 10 anos, o bloco Beiço do Wando terá participação especial de Rogério Flausino. Amanhã, a partir das 8h. Avenida Brasil, 1245.



Durante este mês, o Instituto BR oferece oficinas gratuitas de estratégia digital para micro e pequenos empreendedores do Jacarezinho e da Maré, na Zona Norte.