Governador do Rio, Cláudio Castro (PL) garantiu segurança vitalícia a ex-chefes do Poder ExecutivoÉrica Martin

Publicado 15/02/2026 05:00

Os ex-presidentes dos Estados Unidos recebem proteção do Serviço Secreto para o resto da vida. Já os governadores não possuem segurança vitalícia estatal. Por isso, eles costumam contratar firmas privadas após deixarem o cargo. O decreto do governador Cláudio Castro que possibilita quatro militares da ativa, dois motoristas e dois veículos para fazer a guarda permanente dos chefes do Executivo depois de deixarem poder, é no mínimo, uma novidade. É razoável que, quando existirem ameaças específicas comprovadas, o poder estabelecido proteja a integridade física de quem comandou a segurança do estado. Não se deve confundir a segurança com a pensão vitalícia. No Brasil, diversos estados ainda pagam pensões permanentes a ex-governadores que assumiram o cargo até 2018, benefício que o STF decidiu manter para quem já o recebia. Já tem ex-prefeitos no aguardo para também pedirem proteção especial a si e seus familiares.

"Peça ajuda" auxiliará mulheres em perigo

Segundo a secretária Joyce Trindade, sinalização ajudará todas as foliãs divulgação/Michele Gomes

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados está instalando pelo Rio as placas informativas "Peça Ajuda. Ask for help! www.mulher.rio | 1746". A secretária Joyce Trindade afirma: "A violência contra a mulher não é tolerada no Carnaval nem em nenhuma outra época do ano. As placas estão em locais estratégicos. Colocamos a mensagem também em inglês para que todas as mulheres, cariocas ou turistas, encontrem no Rio uma rede de apoio especializada e gratuita".

Camarotes da Sapucaí receberão Selo de Excelência Gastronômica

A Subsecretaria de Gastronomia do Estado do Rio vai conceder, no Carnaval 2026, o Selo de Excelência Gastronômica a camarotes da Marquês de Sapucaí. Vinte espaços foram avaliados e os selecionados serão anunciados nesta segunda (16). “A nossa missão é valorizar a gastronomia fluminense e alcançar um patamar de excelência cada vez maior”, afirmou o subsecretário Tiago Moura.

Crianças ganham proteção durante a folia

Agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social estão identificando pequenos foliões com pulseiras, além de terem acolhido filhos dos ambulantes em tendas nos ensaios técnicos. Também estão previstas ações de conscientização para o combate ao abuso e exploração sexual de menores.

PICADINHO

A Funarj, por meio do programa Giro Cultural, marca presença no Carnaval em 30 municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. As apresentações vão até o dia 17.



O Circo dos Dinossauros, no estacionamento do Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, realiza sessões especiais durante o Carnaval. Avenida Ayrton Senna, 3.000.



A Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica recebe inscrições, até o dia 23, para jovens entre 15 e 20 anos, com formação musical básica ou intermediária. Inscrições: http://petrobrasinfonica.com.br/academia