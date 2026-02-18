Após o Carnaval, foco de Cláudio Castro é prestação de contas e acelerar a transição da SuperVia - Érica Martin

Publicado 18/02/2026 05:00

Neste fim de semana terá a despedida do Carnaval 2026 com blocos de rua e o desfile das Campeãs. Depois disso, os políticos entendem que será a hora de mergulhar no processo eleitoral. Aliados do governador Cláudio Castro entendem que ele deveria preparar uma prestação de contas para ser anunciada antes de abril. É difícil que tenha algo concreto para oferecer aos moradores da Zona Sul como a inauguração da estação Gávea do Metrô. Mas ele poderá pedir ao consórcio que assumirá os serviços da Supervia para acelerar a entrega de documentação, iniciar a transição de 90 dias, e demonstrar melhoria do serviço de trens da Central para a Zona Norte e Baixada. O levantamento mais adiantado está na Segurança e as áreas mais fracas, com pouco para mostrar, são Saúde e Educação.

Tradição emocionou com um desfile em homenagem à apresentadora - Divulgação

A Série Prata, na Intendente Magalhães, assistiu a um desfile diferente neste Carnaval de 2026. A homenagem da escola de samba Tradição à apresentadora Gardênia Cavalcanti funcionou na passarela. Foi uma apresentação estruturada, amarrada do primeiro ao último setor, com carros bem resolvidos, ricos detalhes artesanais e canto forte da comunidade do Campinho. O trabalho do carnavalesco Leandro Valente merece destaque. Ele conseguiu organizar a trajetória da homenageada em setores claros, didáticos e emocionais.

Detran explica renovação de carteira

O Detran RJ esclarece que, desde janeiro, habilitações podem ser renovadas automaticamente, a condutores de qualquer sexo, sem infrações de trânsito 12 meses antes do vencimento, inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, com perfil médico compatível e sem pendências nos órgãos de trânsito.

Roubo de cabos é problema de polícia

O Consórcio Nova Via Mobilidade, que venceu o leilão para assumir a operação dos trens da SuperVia na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já sabe que enfrentará um sério problema: o furto de cabos. Um prejuízo que ultrapassa anualmente a cifra de R$ 10 milhões. Uma saída é substituir de vez os cabos de cobre por materiais mais baratos.

PICADINHO

A Fundação Cecierj recebe inscrições até o dia 22 para 7 mil vagas do Programa de Formação Continuada de Professores nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Educação Especial e Inclusiva, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional.



O espetáculo "JOB", com Bianca Bin e Edson Fieschi, com apoio da Rede Windsor Hoteis, segue em cartaz no Teatro TotalEnergies até 22 de fevereiro. Rua do Russel, 804, Glória.



As inscrições para a 2ª edição do Prêmio Isabel Salgado, que reconhece projetos sociais que usam o esporte como ferramenta de impacto social, vão até 23 de fevereiro. Serão premiadas até 25 iniciativas, com investimento total de R$ 975 mil.