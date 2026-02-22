Polícia alerta que celulares roubados no Carnaval abastecem redes criminosas e receptadores - Érica Martin

Publicado 22/02/2026 05:00

Para especialistas, o furto de aparelhos celulares - e a prisão dos criminosos - durante o Carnaval deste ano, não elimina a necessidade de atacar os receptadores. A Polícia admite que existem centros especializados com técnicos que desbloqueiam os aparelhos e despacham até para o exterior. Segundo a polícia, esses aparelhos roubados são "vendidos" aos receptadores por valores que variam de R$30 a R$300, dependendo do modelo do aparelho. Os bandidos abrem o sistema, sacam dinheiro, fazem compras e buscam empréstimos em nome das vítimas. Apesar dos roubos ocorrerem em áreas próximas ao Sambódromo, por exemplo, dizem os investigadores, é em Duque de Caxias e Nilópolis, na Baixada Fluminense, e Alcântara, em São Gonçalo, onde estão as quadrilhas mais organizadas.

Em meio a investigação, Bacellar destina recursos a cidades do RJ

Afastado da Alerj, Bacellar destina R$ 3,2 milhões a municípios do interior - Divulgação

Mesmo afastado da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por decisão do STF, Rodrigo Bacellar destinou R$ 3,2 milhões em 20 emendas ao orçamento de 2026 para cidades do interior. Saúde (R$ 1,3 milhão) e educação (R$ 955 mil) concentram os valores, incluindo R$ 500 mil para a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Bacellar é investigado pela Polícia Federal sobre vazamento ligado ao Comando Vermelho. Segundo a Secretaria de Planejamento, os recursos ainda não foram pagos, mas estão aptos à execução, conforme trâmites administrativos e cronograma financeiro do estado.

Silas Malafaia perde ação para Felipe Neto

O pastor Silas Malafaia, dono da igreja neopentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo, foi condenado pelo Judiciário do Rio de Janeiro a pagar R$ 25 mil de indenização por danos morais ao influenciador digital Felipe Neto. As ofensas foram proferidas há 5 anos. O pastor pode recorrer. Malafaia chamou Neto de “bandido”, “canalha”, “lixo moral”, de “perverter crianças” e “manipular menores”.

Deputado e pastor continua na mira da PF

Na semana que vem, passado o período carnavalesco, a Polícia Federal retomará investigação para apurar novas suspeitas de desvios da cota parlamentar por parte do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e assessores diretos. Os investigadores dizem que já têm bastante elementos para atestar o envolvimento do pastor.

PICADINHO

O Bangu Shopping retoma o Samba da Chaminé hoje, às 14h30, com show gratuito do grupo Choro de Manha, no corredor entre o Boteco do Manolo e o Boteco Bangu.



A Prefeitura do Rio abre 5 mil vagas em cursos gratuitos para mulheres, com aulas presenciais nas Casas da Mulher Carioca. Inscrições até amanhã no @secretariadamulher.rio.



Com apoio do Instituto Motiva e da RioSP, o Container do Esporte abre 240 vagas gratuitas em Mangaratiba para jovens de 6 a 16 anos. Inscrições no CIEP 294 – Candido Jorge Capixaba, de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Avenida José Antônio da Costa, s/nº, Praia do Saco.