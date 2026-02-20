Washington Quaquá declara apoio a chapa de Eduardo Paes e Jane Reis ao governo do estado - Clarildo Menezes / Prefeito de Maricá

Publicado 20/02/2026 05:00 | Atualizado 20/02/2026 09:17

O prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, declarou apoio à chapa formada por Eduardo Paes e Jane Reis para o governo do estado em 2026. A manifestação ocorreu nas redes sociais após o anúncio da aliança entre PSD e MDB. Quaquá afirmou que a união simboliza a retomada do diálogo político e a convergência em torno de um projeto comum para o Rio. Segundo ele, a composição vai além de um acordo eleitoral e representa um plano de reconstrução e desenvolvimento. Com o apoio do PT, a pré-campanha ao Palácio Guanabara ganha força na disputa estadual.

Programa Gás do Povo é desconhecido no Rio

Conhecido em território nacional, Gás do Povo é pouco conhecido no Rio - DIVULGAÇÃO/ Banco Central

O programa "Gás do Povo" é popular - e um sucesso - no resto do país, mas pouco conhecido no estado do Rio de Janeiro. Ele substitui o antigo "Auxílio Gás", e serve como recarga gratuita do botijão de 13kg para famílias em situação de vulnerabilidade. No Rio de Janeiro, o programa atende no mínimo 200 mil famílias. O benefício não é mais pago em dinheiro, mas sim através de um vale-recarga que permite retirar o botijão de 13kg diretamente em revendas credenciadas. Basta ter cartão do Bolsa Família, o cartão de débito da Caixa ou o CPF com um código de validação gerado pelo aplicativo "Meu Social - Gás do Povo". As famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo, são prioritárias.

Alerj questiona cooperativas de proteção veicular

A Comissão de Transportes da Alerj, presidida pelo deputado Dionísio Lins (PP), solicitou à Superintendência de Seguros Privados (Susep), à Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados (Fenacor) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) a relação de cooperativas e associações que comercializam seguros veiculares. Segundo ele, há denúncias de irregularidades. Em 2025, empresas de recuperação contratadas por essas entidades receberam cerca de R$ 11 milhões.

Prefeitura e Governo Federal entregam CER em Jacarepaguá

A Prefeitura do Rio e o Governo Federal inauguraram o Centro de Emergência Regional do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. O prefeito Eduardo Paes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participaram da cerimônia. A unidade integra a reestruturação do hospital, fruto de parceria entre município e União, com investimento de R$ 114,4 milhões. O CER funcionará 24 horas, ampliando leitos, cirurgias e exames, além de reforçar o atendimento na Zona Sudoeste.

PICADINHO

Marco Rodrigo celebra o rock dos anos 80 com música, histórias e humor no Teatro Brigitte Blair. Amanhã, às 20h30, em Copacabana. Ingressos pelo Sympla.



Maurício Einhorn estreia "O Sopro do Brasil" no Blue Note Rio dia 24, às 20h, com ingressos a partir de R$ 60 disponíveis no site.



No dia 28 de fevereiro, às 11h, o Vidançar fará audição no Teatro Raul Cortez para as companhias de dança infantil e jovem. Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias.