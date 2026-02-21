Aliança de Eduardo Paes com o MDB reacende associação com Sérgio Cabral nas redes sociais - Divulgação

Aliança de Eduardo Paes com o MDB reacende associação com Sérgio Cabral nas redes sociaisDivulgação

Publicado 21/02/2026 05:00

O acordo de Eduardo Paes com o MDB de Washington Reis e Moreira Franco, nas redes sociais, traz de volta a associação de imagem com Sérgio Cabral. Estão sendo veiculadas postagens originais de 2024 de Cabral praticando boxe e se exercitando como se nada devesse à Justiça. Ele governou o Estado do Rio de Janeiro entre 2007 e 2014 — se transformou no símbolo da corrupção, acusado de comandar um cartel de empreiteiras que fraudavam licitações, cobrar "pedágio" de obras públicas e embolsar propinas. Desta vez, as postagens dizem que mesmo sentenciado a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro — entre outros crimes, favorecer contratos de obras como o Complexo Petroquímico do Rio (Comperj) e a reforma do estádio do Maracanã, - Cabral estaria "leve e solto" e disposto a influir no processo eleitoral. O filho de Cabral, que é MDB, está na festa que selou a união da família Reis com Paes.

Wilson Witzel almeja retorno sem embates

Ex-governador afirma ter uma visão "mais profunda" do poder no Rio - Divulgação

Ex-governador afirma ter uma visão "mais profunda" do poder no RioDivulgação

O ex-juiz Wilson Witzel - governador do Rio de Janeiro de 1º de janeiro de 2019 até seu impeachment em 30 de abril de 2021 -, escolheu o partido da Democracia Cristã para fazer o seu retorno à política fluminense. Um aliado disse que ele está convencido que o poder no Estado do Rio perpassa milícias, contravenção e o crime organizado. O ex-magistrado afirma que, desta vez, tem compreensão "mais profunda do funcionamento real do poder e das entranhas do sistema do Rio de Janeiro".

Rio registra ocupação histórica no Carnaval de 2026

O Carnaval de 2026 no Rio bateu recorde de ocupação hoteleira e superou os números de 2025. Segundo o Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro, a média na capital chegou a 99,02%, acima dos 98,62% do ano anterior. Os turistas de classe média optaram por regiões com as tarifas mais baixas, como a Glória, e Botafogo liderou, com 99,89%, seguido por Ipanema/Leblon e Centro. O crescimento no interior continua constante, com média de 83,89%, destacando Arraial do Cabo, que alcançou 95,40% de ocupação.

Rio terá programa gratuito de castração

O programa gratuito de castração móvel "Castra Mais RJ" retorna à capital no dia 23, em Campo Grande. A iniciativa é do deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) e é financiada por emenda parlamentar, com apoio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A meta é realizar 50 mil cirurgias de esterilização em todo o estado do Rio de Janeiro, ampliando o controle populacional e a saúde animal.

PICADINHO

"Casa Prospera" oferece oficinas gratuitas de estratégia digital para microempreendedores do Jacarezinho, às quartas, 14h, em fevereiro. Inscrições pelo instagram @prospera.rio.



Ibmec oferece coworking gratuito no Botafogo Praia Shopping, com wi-fi, das 10h às 22h, até 30 de abril. Acesso pelo app do shopping, com cupom.



A Vila Olímpica Seu Amaro, na Maré, abre 1.400 vagas em mais de 30 modalidades esportivas gratuitas, para público a partir de 5 anos. Inscrições presenciais na unidade.