Glauber Braga é um dos nomes mais cotados dentro do PSOL a candidato ao Governo do Estadodiculgação/ Agência Câmara

Publicado 24/02/2026 05:00

Falta pouco para o Psol fechar questão e ter candidato próprio ao Governo do Estado. O advogado e parlamentar Glauber Braga é o nome mais cogitado pela esquerda da legenda. Se aceitar a “missão” e for bem votado poderá forçar um segundo turno mais disputado ainda entre os extremos ideológicos. Glauber tem suas raízes políticas em Nova Friburgo, região serrana do Rio, onde sua falecida mãe, Saudade Braga, foi prefeita. Casado com Sâmia Bomfim, atualmente exerce seu quinto mandato como deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele iniciou sua trajetória na Câmara em 2007 pelo PSB, migrando para o PSOL em 2015 devido a divergências partidárias. No ano passado, quase foi cassado acusado de quebra de decoro parlamentar. Sua marca é combatividade e tolerância zero com direita radical.

Críticas a escolas cívico-militares marcam audiência

Audiência no Rio reúne críticas ao modelo de escolas cívico-militaresCBMAC/Divulgação

Audiência pública no Rio de Janeiro debateu o modelo das escolas cívico-militares e reuniu críticas às regras disciplinares, como exigência de uniforme, continência e padronização de corte de cabelo. Participantes apontaram possível discriminação, especialmente contra estudantes com cabelo afro. Também questionaram os custos mais altos do modelo, sem melhoria comprovada em bibliotecas, laboratórios ou rendimento escolar. Segundo os debatedores, recursos públicos estariam sendo destinados a militares da reserva em vez da contratação de professores concursados. O programa ainda enfrenta questionamentos na Justiça.

Parlamentar quer explicações sobre recursos do Fundeb

O deputado estadual Sergio Fernandes (PSD) protocolou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro requerimento para que a Secretaria Estadual de Educação explique R$ 119 milhões do Fundeb não aplicados em 2025. Ele pede detalhamento do saldo, plano e cronograma de execução e questiona possível rateio a profissionais. A pasta tem 30 dias para responder.

Novas regras para consumo de bebidas na Sapucaí

Os contratos da Liesa com patrocinadores serão objeto de pente fino para o Carnaval 2027. A permissão de entrada de bebidas e alimentos destinados ao consumo próprio na Marquês de Sapucaí é um dos alvos. A exclusividade de marca será questionada. A iniciativa é do vereador Felipe Pires.

PICADINHO

A Embaixada Carioca oferece oficina de empadão dia 26/02, às 9h. Inscrições presenciais ou por WhatsApp. Rua Perebebui, s/n – Padre Miguel. Com certificado de participação.



Fred Martins e Jaques Morelenbaum homenageiam João Gilberto dia 27/2, às 20h30, no Dolores Club, na Lapa. Ingressos a partir de R$ 30. Classificação 18 anos.



O Jungle Fight 145 será realizado no Velódromo do Parque Olímpico, na Zona Sudoeste, no dia 28. Participarão 17 lutadores do Rio e representantes de outros seis estados.