Com 3,8 milhões de eleitores, a Baixada é peça-chave nas articulações políticas do Rio de JaneiroMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 26/02/2026 05:00

A Baixada Fluminense conta com um total de 3,8 milhões de eleitores aptos a votar, representando uma das regiões com maior peso político no estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes (PSD) trouxe para seu lado a família Reis, que é poderosa em Duque de Caxias, comandada por Washington Reis. O bolsonarismo capturou para vice do ex-secretário Douglas Ruas (PL) - filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson -, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa. Para o Senado, a extrema direita aposta no prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União). A centro-direita conservadora domina os outros municípios. Em Queimados, Glauco Kaizer (União Brasil); Magé, Renato Cozzolino (PP); e em Nilópolis, Abraãozinho David (PP).

A elite política do Rio quer enterrar "Caso Marielle"

Com exceção dos integrantes do partido da Marielle Franco, o PSOL, as autoridades políticas fluminenses preferiram um silêncio constrangedor. A apuração da verdade nestes últimos quase 8 anos sobre as razões do assassinato da então vereadora e o seu motorista, Anderson Gomes, tinha que ser exemplar. A mudez perigosa diz muito sobre o poder das milícias nas entranhas do poder. Marielle foi atingida por quatro tiros, sendo três na cabeça e um no pescoço. Anderson levou três disparos nas costas. Do ponto de vista humano e civilizatório, já deveria ser motivo suficiente de revolta coletiva. Não há indignação por parte do frágil tecido que se diz democrático.

Beltrame comenta "guerra" no México

Eduardo Pazuello, em "Papo com General", conversou com o ex-secretário de Segurança Pública - e pai das UPPs -, José Mariano Beltrame, sobre os conflitos no México e como isso pode reverberar no Rio. "O que aconteceu no México não é novo. Algum pacto foi rompido e os narcotraficantes se sentiram à vontade para fazer essa barbárie", disse Beltrame.

Redução de jornada preocupa setor do comércio no RJ

A Fecomércio RJ manifestou preocupação com a proposta de fim da escala 6x1 em debate no Congresso. Segundo a entidade, a redução da jornada com manutenção dos salários pode elevar custos operacionais, pressionar margens e afetar o nível de emprego. A Federação defende análise técnica criteriosa para evitar impactos negativos sobre produtividade, preços e atividade econômica.

PICADINHO

O Shopping Nova Iguaçu promove sábado (28), às 11h, sessão Kinoplex Azul com "Um Cabra Bom de Bola", adaptada para pessoas com TEA e meia-entrada para todos.



O MetrôRio está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, com 15 vagas para níveis Técnico e Superior. Candidaturas até 1º de março.



A exposição "Nada é de n0vo”, de Marina Ribas, encerra sábado (28), às 14h30, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, com performance inspirada em obra do artista plástico que dá nome ao espaço cultural. Entrada gratuita.