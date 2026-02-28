Condenado a 18 anos, Rivaldo Barbosa chefiou a Polícia Civil do Rio entre março e dezembro de 2018 - Reprodução

Publicado 28/02/2026 05:00

O deputado federal Tarcísio Motta, a vereadora Mônica Benício e a bancada PSOL-Rede protocolaram ofício ao Ministério Público pedindo a revisão de inquéritos arquivados durante a gestão do então delegado Rivaldo Barbosa, que era secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro durante o período da morte de Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes. O pedido ocorre após o Supremo Tribunal Federal condená-lo por corrupção e obstrução do processo de investigação que poderia ter chegado aos autores do assassinato da vereadora. Os parlamentares solicitam o desarquivamento de homicídios, com prioridade para casos envolvendo milícias e agentes públicos, e apuração de possíveis irregularidades, para garantir o devido processo legal e restaurar a confiança de futuras investigações.

Projeto protege animais após desastres

Marcelo Queiroz faz parte da bancada animal da Câmara dos Deputados - Divulgação/Câmara dos Deputados

Marcelo Queiroz faz parte da bancada animal da Câmara dos DeputadosDivulgação/Câmara dos Deputados

O Senado Federal aprovou o projeto que estabelece normas de proteção a animais domésticos e silvestres em situações de desastres, como enchentes, desabamentos e incêndios. Relator da proposta na Câmara, o deputado Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) destacou as responsabilidades dos poderes públicos e privados: "É mais uma vitória da pauta animal no Congresso, que contou com apoio da sociedade". O projeto segue para sanção do presidente Lula.

Eventos: publicidade de serviços sexuais em xeque

O vereador Rogério Amorim (PL) protocolou, na Câmara Municipal do Rio, projeto proibindo publicidade e patrocínio de serviços sexuais em eventos e bens públicos da cidade. O foco principal são jogos de futebol. O texto prevê multa de até R$ 100 mil e cassação do alvará em caso de descumprimento.

Alerj analisa Estatuto de Entregadores do Rio

O deputado Munir Neto (PSD) deu entrada na Alerj em projeto criando o Estatuto Estadual do Motoboy e do Motociclista Profissional de Entregas no estado do Rio. Entre as determinações, prioridade nos atendimentos de urgência, reabilitação física e psicológica pós-acidente e atenção à saúde mental.

PICADINHO

"Starlight Concert – Clássicos do Rock" faz duas apresentações hoje, às 18h e 20h, no Teatro da Ilha. Estrada do Galeão, s/nº, Ilha do Governador.



A exposição "Para além da escravidão: construindo a liberdade negra no mundo" encerra temporada amanhã, no Museu Histórico Nacional. Praça Marechal Âncora, s/nº, Centro.



Os cantores Leo Martins e Tatiana Dias Gomes lançaram o single e o videoclipe de "Ficar e Morar" para comemorar o nascimento do filho Lucas.