Publicado 05/03/2026 05:00

Teme-se que o estupro coletivo de uma menor em Copacabana promovido por um adolescente de 17 anos - e quatro amigos maiores de idade - tem o risco de ficar impune. O medo está ancorado na influência das famílias dos acusados e pela força da cultura de casos semelhantes que imputa à vítima a culpa da sua própria tragédia. A legislação mais rigorosa que promete punir com reclusão de 8 a 15 anos acrescidas de até dois terços da pena não é certeza que os criminosos pagarão pelo que fizeram. Em 2016, uma adolescente de 16 anos foi estuprada no Rio numa curra onde participaram 33 homens. Somente três foram condenados. Os outros réus foram absolvidos por falta de provas. Quando a família é influente nem ao cão Orelha se faz justiça.

Caminhada pede justiça para Henry Borel

O vereador Leniel Borel (PP), pai do menino Henry Borel, assassinado aos 4 anos no Rio, organiza uma caminhada em Copacabana no próximo domingo (8), quando completam cinco anos do crime. O objetivo é mobilizar a opinião pública para o julgamento do padrasto e ex-vereador Dr. Jairinho e da mãe do menino, Monique Medeiros, que enfrentarão o júri popular no próximo dia 23. O ato será realizado na Avenida Atlântica, na altura do Posto 2, a partir das 9h.

Rodoviários do Rio aprovam pauta de aumento salarial

Rodoviários reivindicam antecipação do dissídio, salário de R$ 4 mil para motoristas urbanos e R$ 5 mil para os que operam articulados (BRT), jornada 5x2, tíquete-alimentação de R$ 1 mil e plano de saúde. Segundo o presidente do sindicato, Sebastião José, o "Rio puxará uma campanha nacional defendendo melhores salários e condições de trabalho".

Prioridade para filhos de pessoas com deficiência

Tramita na Alerj projeto do deputado Daniel Martins (União) que garante prioridade na rede estadual de ensino a estudantes cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência. O benefício vale para pedidos de transferência escolar. "A medida facilita o deslocamento e assegura a presença diária", argumenta.

PICADINHO

Rosamaria Murtinho e a neta Sofia Mendonça estreiam, amanhã, "Uma Vida em Cores", no Teatro I Love Prio, no Jockey. A temporada segue até 05 de abril. Av. Bartolomeu Mitre, 1110-B, Leblon.



O professor da UFF Evandro Carvalho lança hoje, a partir das 19h, o livro "China: Tradição e Modernidade na Governança do País". Travessa de Ipanema. Rua Visconde de Pirajá, 572.

Campeão Nacional do Comida di Buteco 2024, o Bar da Peixaria Divina Providência promove, amanhã, a partir das 15h, o "Dia da Mulher Divina", em celebração ao Dia Internacional da Mulher.