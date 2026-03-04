Crimes envolvendo menores reacendem debate no Congresso sobre aumento da maioridade penal - Divulgação/ PM

Publicado 04/03/2026 05:00

O estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 17 anos, com envolvimento de um menor, crime que chocou o país, reacende o debate sobre a redução da maioridade penal. O deputado Mendonça Filho (União-PE), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na Câmara dos Deputados, já avisou que manterá a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Entre outros argumentos, alega que países como Estados Unidos e França já adotaram a medida. O governo e partidos da esquerda são contrários à redução. O deputado Tarcísio Motta, líder do PSOL na Câmara, afirma: "A tentativa de colar a redução da maioridade penal na PEC da Segurança Pública é um desvio de objeto: a proposta trata de medidas estruturais de segurança e não tem relação com a maioridade penal. Criminalizar ainda mais a juventude pobre e periférica não resolve a violência. Precisamos investir em educação, oportunidades e inclusão social".

PT e PSOL longe de aliança no Rio

No segundo mandato, William Siri (PSOL) é pré-candidato a governador - Divulgação / CMRJ

Diante da possibilidade de aliança dos partidos em âmbito nacional, o vereador William Siri, pré-candidato do PSOL ao Governo do Estado, rechaçou a possibilidade de uma federação com o PT no Rio. "Temos diferenças com o PT em alguns estados e o Rio de Janeiro é um deles. Não podermos aceitar uma coligação com um partido que está apoiando o Eduardo Paes, a quem sempre critiquei por ter uma gestão neoliberal. Vamos manter a nossa autonomia".

Campanha arrecada doações para animais de Minas Gerais

O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) inicia campanha de arrecadação de ração, medicamentos, cobertas e água para os animais impactados pelas fortes chuvas em Minas Gerais. Também estão sendo arrecadados itens de limpeza e alimentos para a população. Avenida Bartolomeu Mitre, 1.314, Gávea.

"Efeito Skakira": paulistas vão invadir o Rio

O show de Shakira em Copacabana, no dia 2 de maio, já movimenta viagens rodoviárias ao Rio. Levantamento do Buszap, plataforma pioneira na venda de passagens rodoviárias via WhatsApp, aponta que as buscas com destino ao Rio cresceram 760%. As principais consultas foram de São Paulo, Belo Horizonte e Santos.

PICADINHO

Hoje, a Favela Orquestra apresenta concerto gratuito, às 17h, no Boulevard do Theatro Municipal, com regência do maestro Vinícius Louzada. O repertório mescla tradição erudita e cultura popular.



O grupo da Unicamp celebra 40 anos com a peça "KINTSUGI, 100 memórias", de Emilio García Wehbi e Pedro Kosovski. De hoje a dia 29, no Teatro III do CCBB-RJ. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.



O espetáculo "Temporal", com Giovanna Nader e Vino Fragoso, faz temporada no Teatro Poeirinha, de 5 de março a 26 de abril. Rua São João Batista, 104, Botafogo.