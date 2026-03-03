Inauguração do Segurança Presente em Santa Cruz da Serra, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/03/2026 05:00

O governador Cláudio Castro (PL) vem sendo bajulado e cortejado pelos dois grupos que disputam seu posto no Palácio Guanabara. Washington Reis, presidente estadual do MDB, irmão da vice de Eduardo Paes, Jane, declarou apoio a Castro em sua futura pré-candidatura ao Senado. Reis, o governador e o prefeito Netinho Reis dividiram o palanque no sábado (28) durante as inaugurações da Clínica da Família, em Xerém, e da nova base do Segurança Presente, em Santa Cruz da Serra. Do outro lado, Castro, Douglas Ruas e Márcio Canella, adversários de Eduardo Paes e eleitores de Flávio Bolsonaro, firmaram uma aliança política estratégica para as próximas eleições estaduais que inclui agenda para cumprirem juntos.

Mapa traça perfil da mulher carioca

Joyce Trindade: "O Mapa da Mulher ajudará a formular políticas públicas" - divulgação/Michele Gomes

Joyce Trindade: "O Mapa da Mulher ajudará a formular políticas públicas"divulgação/Michele Gomes

A Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados, da Prefeitura do Rio, lança hoje a 5ª edição do "Mapa da Mulher Carioca", com informações exclusivas sobre violência, renda, empregabilidade, saúde, cultura, educação, entre outros dados. O levantamento aponta que mais de 2,5 milhões de mulheres no estado já sofreram alguma violência. O Rio ocupa a 3ª posição no país em número de casos. A secretária Joyce Trindade afirma: "O propósito é salvar vidas e garantir que nenhuma mulher fique invisível nas estatísticas. Quando transformamos informação, dados e evidências em política pública, mudamos realidades".

Mau estado da rodovia RJ-155 gera críticas

O abandono da RJ-155, que liga a Costa Verde ao Médio Paraíba, há anos atrapalha os motoristas que trafegam na área. Desde 2021, a deputada estadual Célia Jordão (PL) cobra providências e já protocolou indicação na Alerj pedindo recuperação da via. Segundo ela, apesar das cobranças, nenhuma obra foi iniciada.

Impactos da concessão do Galeão são tema de debate

O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) apresentou requerimento na Câmara para debater os impactos econômicos, sociais e institucionais da nova concessão do Galeão. Previsto para o próximo dia 30, o leilão tem lance mínimo de R$ 932 milhões. "A meta é retomar investimentos e melhorar a conectividade aérea", comenta o parlamentar.

PICADINHO

A Rio+Saneamento está com 46 vagas de emprego exclusivas para PcDs, em diferentes municípios do estado, a profissionais com níveis de escolaridade fundamental, médio e técnico.



O Sistema Fecomércio RJ realizará, nos dias 4 e 5, o 1º Fórum ASG, baseado nos pilares Ambiental, Social e de Governança. Rua Marquês de Abrantes, 99, Flamengo.



Amanhã, às 19h, a Galeria Anita Schwartz inaugura a exposição "Aonde eu queria estar", de Marjô Mizumoto, com dez pinturas de 2,5m. Rua José Roberto Macedo Soares, 30, Gávea.