Os dados oficiais sobre feminicídio nos municípios do Rio de Janeiro que constam no Dossiê Mulher 2025 do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) registram crimes em municípios com até 100 mil habitantes. Na pequenina São Sebastião do Alto, duas mulheres foram mortas a tiros em abril de 2025. Em São José de Ubá, em dezembro de 2024, um homem tentou matar a esposa e ferir a filha. Macuco registrou pelo menos um caso confirmado em setembro de 2025, onde um homem foi preso após matar uma mulher a facadas. Em Armação dos Búzios existem vários casos de violência doméstica. Casimiro de Abreu vem sendo monitorada pelo ISP com incidência variável, acompanhando a tendência de aumento de 11% nos casos de violência de gênero no estado inteiro.
Vagões femininos 24 horas em trens e metrô
O deputado estadual Delegado Carlos Augusto (PL) protocolou projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio que altera a legislação e obriga que os vagões exclusivos para mulheres passem a ser obrigatórios a funcionar durante todo o período de operação dos trens e do metrô no estado. A proposta prevê multa para quem descumprir a norma e reforça a fiscalização. Segundo o parlamentar, a medida busca ampliar a segurança das passageiras no transporte público.
Malafaia ainda não decidiu quem apoiar
Ao repórter Igor Gadelha, o pastor Silas Malafaia foi categórico: "Eu não fechei acordo nenhum com Flávio Bolsonaro. O que tivemos foi uma conversa cordial, porque eu o conheço há muito tempo, está certo? E ele foi gentil e educado comigo ao me citar na manifestação".
Dobradinha na liderança da REDE na Câmara
Os deputados federais Heloísa Helena (Rede-RJ) e Túlio Gadelha (Rede-PE) vão se alternar na liderança do partido no Congresso Nacional. Representando o Rio de Janeiro, Heloísa estará, neste mês de março, no comando da Rede na Câmara. Em abril, o pernambucano voltará ao posto.
PICADINHO
O especialista em retórica Giovanni Begossi participa hoje, às 18h, de palestra seguida de lançamento do seu livro "Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas", na Livraria da Travessa do BarraShopping.
Começa amanhã a 16ª edição do projeto "Mulheres à Obra", no Centro de Treinamento do Palácio da Ferramenta. Os encontros acontecem nos sábados de março, das 10h às 14h, no Centro.
O projeto "Mães de Coração Forte", da ONG Nóiz, que apoia mães atípicas da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, será lançado amanhã, às 10h, na sede da instituição.
