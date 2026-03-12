Carolina Tupinambá, advogada da CNI, comenta negociação entre sindicatos e empresas no TST - Divulgação

Carolina Tupinambá, advogada da CNI, comenta negociação entre sindicatos e empresas no TSTDivulgação

Publicado 12/03/2026 05:00

A audiência pública desta quinta-feira (12) no Tribunal Superior do Trabalho (TST) traz um assunto altamente polêmico, pois envolve principalmente a saúde do trabalhador: a validade de acordos coletivos para estender a jornada de trabalho em ambientes insalubres sem a necessidade de autorização prévia do Estado. O caso está sob a relatoria do ministro Douglas Alencar Rodrigues, que convocou a audiência a fim de ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. A advogada Carolina Tupinambá, representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI), defende a plena autonomia das negociações coletivas. "Tornou-se incompatível com a Constituição de 1988, que valoriza o entendimento entre sindicatos e empresas", diz.

Agências bancárias descumprem leis estaduais

Segundo Carlos Minc, bancos podem receber multas de até R$ 13 milhões - Reprodução Redes Sociais

Segundo Carlos Minc, bancos podem receber multas de até R$ 13 milhõesReprodução Redes Sociais

O Sindicato dos Bancários do Rio, o Procon-RJ e a Comissão do Cumpra-se! da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Carlos Minc (PSB), realizaram fiscalização em agências do Itaú e do Banco Bradesco, em Copacabana. Ambas descumpriam lei estadual que determina o tempo máximo de 20 minutos de fila. Havia clientes esperando atendimento há uma hora e meia. No Bradesco, não tinha livro de reclamações e metade dos caixas eletrônicos não funcionava.

Segurança mobiliza Conferência de Síndicos do Rio

Tarifas de água, segurança pública e privada, mobilidade e convivência comunitária em condomínios são alguns dos assuntos em pauta da Conferência de Síndicos do Rio de Janeiro, em abril, no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Eduardo Paes e Delair Dumbrosck farão a abertura.

Câmara Federal tem projeto contra ódio às mulheres

O deputado federal Reimont (PT-RJ) apresentou à Câmara, em 2025, projeto que criminaliza incitação, promoção, financiamento, organização e difusão de discursos e práticas misóginas. O projeto mira grupos "redpills", "incels" e outros que pregam ódio, violência ou discriminação contra mulheres. "As redes têm homens pregando que se a mulher disser não, o destino é o caixão. O clube do ódio organizado precisa ser criminalizado", afirma.

PICADINHO

Hoje, a ONG Parceiros da Educação Rio inaugura os projetos "Lá Vem História" e "Formação Antirracista", que leva cultura indígena à rede municipal. Mais de 5 mil alunos de 28 escolas serão beneficiados.



Malu Galli e Tiago Martelli estreiam hoje, às 19h, "Mulher em fuga", adaptação de "Lutas e Metamorfoses de uma Mulher" e "Monique se Liberta", do escritor francês Édouard Louis. Teatro Firjan SESI Centro. Avenida Graça Aranha, 1.



Único salão de arte em atividade ininterrupta no Rio, Novíssimos 2026 abre, hoje, temporada na Galeria de Artes IBEU. Rua Maria Angélica, 168, Jardim Botânico.