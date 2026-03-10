Políticos conhecidos do Rio podem estar envolvidos com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro - Reprodução / Internet

Publicado 10/03/2026 05:00

Uma fonte muito bem informada, próxima ao comando de investigação da Polícia Federal em Brasília, disse à coluna que gente graúda da política fluminense, do primeiro nível, já sabe que a PF recuperou mensagens apagadas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Por possuir um software forense, foram extraídas informações valiosas que facilitam a delimitação de conexões e proporcionam uma visão mais abrangente do delito, principalmente o histórico de aplicações no banco. A PF está concluindo quem mandou fazer, quem fez e quem ganhou com o jogo financeiro. Um executivo preso, de dentro do esquema, deu com a língua nos dentes, o que facilitou a identificação de envolvidos na falcatrua do Master.

Tribunais de Contas vão debater nos EUA como usar dinheiro público

Márcio Pacheco assumiu a presidência do TCE-RJ em 8 de janeiro de 2025 - Divulgação

Conselheiros de Tribunais de Contas do país estarão, de 7 a 9 de abril, em Orlando, nos Estados Unidos, para debater a melhor forma de aplicar os recursos públicos. Do Rio de Janeiro, vão participar do evento "Controle Externo na contemporaneidade: desafios e perspectivas", os conselheiros David Neto e Luiz Guaraná, do TCM-Rio; Márcio Pacheco, Marcelo Verdini (conselheiros) e Henrique Lima (procurador), do TCE-RJ. A inscrição individual é U$ 890.

Lançado guia contra assédio na administração municipal

A Secretaria Municipal de Integridade e Transparência lançou o "Guia de Acolhimento na Apuração de Assédio" na administração pública do Rio. O objetivo é assegurar acolhimento humanizado, escuta qualificada, segurança e sigilo às vítimas de assédio moral e sexual durante a apuração das denúncias.

Programa aumenta 70% de exames preventivos

Levantamento da Unimed Nova Iguaçu revela que 10.993 mulheres da Baixada Fluminense estavam há pelo menos 12 meses sem realizar mamografia e preventivo. Todas têm entre 40 e 69 anos, faixa prioritária para rastrear câncer de mama. Após o programa "Enfermeira Navegadora" realizar busca por telefone, consultas e exames ultrapassaram o índice de 70%. Para o diretor Joé Sestello, "mulheres adiam exames por priorizar trabalho e filhos".

PICADINHO

A Ortobom e a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) doaram 600 produtos, sendo 300 colchões para solteiros e 300 colchonetes, a centros que acolhem mulheres, mães solo, pessoas com deficiência e crianças em situação de vulnerabilidade.

A Escola de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio oferece oficinas gratuitas em escolas públicas. Entre os temas, moda, macramê, danças afro e populares, escrita criativa, teatro, horta suspensa, jongo e fado.

Em comemoração ao mês da mulher, o Recreio Shopping promove a 8ª edição da campanha "Empodera Ela" com loja colaborativa de produtos sustentáveis de empreendedoras locais, palestras e ações especiais.