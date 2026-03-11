Deputado estadual Átila Nunes (PSD) tem projeto de lei para situações de emergência em escolas - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 11/03/2026 05:00

A Alerj aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei do deputado Átila Nunes (PSD), que obriga escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio num prazo de até dois anos, a elaborarem planos de desocupação em situações de emergências. Isto vale para casos de incêndios, vazamentos de gás, tremores, falhas estruturais e invasões criminosas. Segundo Átila, "cada escola deverá possuir um plano próprio, indicando alarmes, rotas de fuga, locais seguros e as funções de professores e funcionários durante a evacuação". O projeto também determina, no mínimo, duas saídas de emergência, além de prever que o Corpo de Bombeiros aprove os planos e realize treinamentos anuais. As informações deverão ser divulgadas a alunos, professores e funcionários por meio de aulas e palestras. O descumprimento da norma poderá resultar em interdição da instituição.

Mais um monumento do Rio é alvo de vandalismo

Estátua de Otto Lara Resende, no Jardim Botânico, foi depredada ontem - DIVULGAÇÃO/ Heitor Wegmann Jr

Na madrugada da última terça-feira, dia 10, por volta das 5h50, dois homens furtaram o assento da cadeira e os livros do monumento em homenagem ao jornalista e escritor Otto Lara Resende na esquina das ruas Jardim Botânico e Pacheco Leão, na Zona Sul do Rio. Moradores e turistas constumavam sentar na cadeira para tirar fotos no monumento. O local tem câmeras da Prefeitura e de um supermercado. O Jardim Botânico amanheceu mais triste.

Livros de graça em Nova Iguaçu

O presidente da Câmara de Nova Iguaçu, Márcio Guerreiro (PP), colocou na entrada do prédio uma estante do projeto "Livro para Todos", onde vereadores, servidores e visitantes podem ofertar exemplares ou pegar algum para levar, gratuitamente. As primeiras doações foram de livros religiosos e de autoajuda.

Doenças renais em estágio terminal pioram no país

Amanhã será celebrado o Dia Mundial do Rim para conscientizar sobre a prevenção de doenças renais. De acordo com o estudo "Observatório da Diálise", da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, aumentaram os casos de doença renal crônica em estágio terminal no país. Os motivos são o envelhecimento populacional e a urbanização acelerada, que contribuem para a predominância de doenças crônicas não transmissíveis.

PICADINHO

O Pro Criança Cardíaca e a marca Alphabeto promovem hoje, das 10h às 17h, o Bazar Solidário, com peças infantis com descontos de até 50%. A arrecadação será revertida para o atendimento de crianças e adolescentes acompanhados pela instituição. Rua Dona Mariana, 40, Botafogo.



O show "Novos Tempos", da cantora e compositora Claudia Amorim, amanhã, às 19h, terá as participações de Juçara Freire e Silvio Carvalho. Centro da Música Carioca Artur da Távola. Rua Conde de Bonfim, 824, Tijuca.



O Bangu Shopping realiza nova edição da campanha de doação de sangue hoje e amanhã, das 10h às 18h. Rua Fonseca, 240.