Secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Miccione é o favorito de Castro para ser o governador-tampão - Luciano Belford / Governo do RJ

Secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Miccione é o favorito de Castro para ser o governador-tampãoLuciano Belford / Governo do RJ

Publicado 14/03/2026 05:00

O governador Cláudio Castro tem trabalhado ativamente nestes primeiros meses de 2026 para que Nicola Miccione, seu secretário-chefe da Casa Civil, seja o principal nome para substituí-lo no cargo de governador-tampão, quando sair para disputar o Senado. Castro gostaria que Miccione fosse o candidato de consenso para assumir o Governo do Estado a partir de 5 de abril, mas isto não tem sido fácil. O governador lidera as negociações nos bastidores para garantir apoio na Alerj, já contando que seu grupo faz parte de uma base estimada de 45 votos para a eleição indireta. Em meio às tratativas, Nicola atua como o "principal articulador das decisões estratégicas do estado", focando em infraestrutura e segurança jurídica para atrair novas indústrias no contexto da reforma tributária.

IAB apoia Código de Conduta para Magistrados

Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rita Cortez foi ao STF - Divulgação

Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rita Cortez foi ao STFDivulgação

Em visita ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a presidente nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Rita Cortez, afirmou estar de acordo com a criação de um código de conduta para os magistrados, mas não aceita, em hipótese alguma, a instrumentalização política da situação que está sendo investigada. "Não nos coadunamos com atitudes que visam a enfraquecer o STF. No nosso diagnóstico, o principal problema não reside na ausência de normas éticas, mas sim na fragilidade dos mecanismos institucionais de responsabilização e de governança aplicáveis à magistratura de cúpula", disse Cortez.

Niterói discute futuro dos indígenas

Niterói, que tem nome tupi e é a única cidade do país fundada por um indígena, sediará o "Encontro com Arariboia", nos dias 20 e 21, no Centro Eco Cultural Sueli Pontes e na UFF. O evento terá debates, atividades artísticas, feira cultural e reunirá indígenas que atuam como ativistas, artistas, juristas, antropólogos, professores e historiadores pelo Brasil. O líder indígena e membro da ABL, Ailton Krenak, confirmou presença.

Polêmica: eleição indireta no Rio

Como esperado, a Justiça Federal é que definirá as regras para o prazo de desincompatibilização para a disputa pelo mandato-tampão que levará ao cargo de governador no Rio. O PSD defende o afastamento de candidatos 6 meses antes para cargos do Executivo. O governador Cláudio Castro (PL), 24 horas.

PICADINHO

A Fundação CECIERJ abriu 1500 vagas para capacitar profissionais da educação de alunos com deficiência e necessidades educacionais específicas. Inscrições até amanhã.



Inteligência Artificial e novas diretrizes guiam o encontro anual de Cardiologia, hoje, de 8h às 13h, no Hospital Icaraí. O evento é gratuito, com doação de 1 kg de alimento não perecível.



O CurtaENEM abre a programação de 2026 hoje, de 10h às 13h, no Estação NET Rio. O evento é gratuito e voltado para educadores. Rua Voluntários da Pátria, 35, Botafogo.

