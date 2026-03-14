Secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Miccione é o favorito de Castro para ser o governador-tampãoLuciano Belford / Governo do RJ

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Sidney Rezende
O governador Cláudio Castro tem trabalhado ativamente nestes primeiros meses de 2026 para que Nicola Miccione, seu secretário-chefe da Casa Civil, seja o principal nome para substituí-lo no cargo de governador-tampão, quando sair para disputar o Senado. Castro gostaria que Miccione fosse o candidato de consenso para assumir o Governo do Estado a partir de 5 de abril, mas isto não tem sido fácil. O governador lidera as negociações nos bastidores para garantir apoio na Alerj, já contando que seu grupo faz parte de uma base estimada de 45 votos para a eleição indireta. Em meio às tratativas, Nicola atua como o "principal articulador das decisões estratégicas do estado", focando em infraestrutura e segurança jurídica para atrair novas indústrias no contexto da reforma tributária.
IAB apoia Código de Conduta para Magistrados

Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rita Cortez foi ao STFDivulgação

Em visita ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a presidente nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Rita Cortez, afirmou estar de acordo com a criação de um código de conduta para os magistrados, mas não aceita, em hipótese alguma, a instrumentalização política da situação que está sendo investigada. "Não nos coadunamos com atitudes que visam a enfraquecer o STF. No nosso diagnóstico, o principal problema não reside na ausência de normas éticas, mas sim na fragilidade dos mecanismos institucionais de responsabilização e de governança aplicáveis à magistratura de cúpula", disse Cortez.
Niterói discute futuro dos indígenas
Niterói, que tem nome tupi e é a única cidade do país fundada por um indígena, sediará o "Encontro com Arariboia", nos dias 20 e 21, no Centro Eco Cultural Sueli Pontes e na UFF. O evento terá debates, atividades artísticas, feira cultural e reunirá indígenas que atuam como ativistas, artistas, juristas, antropólogos, professores e historiadores pelo Brasil. O líder indígena e membro da ABL, Ailton Krenak, confirmou presença.
Polêmica: eleição indireta no Rio
Como esperado, a Justiça Federal é que definirá as regras para o prazo de desincompatibilização para a disputa pelo mandato-tampão que levará ao cargo de governador no Rio. O PSD defende o afastamento de candidatos 6 meses antes para cargos do Executivo. O governador Cláudio Castro (PL), 24 horas.
PICADINHO
A Fundação CECIERJ abriu 1500 vagas para capacitar profissionais da educação de alunos com deficiência e necessidades educacionais específicas. Inscrições até amanhã.

Inteligência Artificial e novas diretrizes guiam o encontro anual de Cardiologia, hoje, de 8h às 13h, no Hospital Icaraí. O evento é gratuito, com doação de 1 kg de alimento não perecível.

O CurtaENEM abre a programação de 2026 hoje, de 10h às 13h, no Estação NET Rio. O evento é gratuito e voltado para educadores. Rua Voluntários da Pátria, 35, Botafogo.