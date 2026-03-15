Parecer de senadora Damares Alves (Republicanos-DF) rejeitou reivindicação do portal e-cidadania - Reprodução / Redes Sociais

Parecer de senadora Damares Alves (Republicanos-DF) rejeitou reivindicação do portal e-cidadaniaReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/03/2026 05:00

Apesar das críticas dos parlamentares aos salários dos magistrados de todo o Brasil, a verdade é que o próprio Congresso derruba toda e qualquer iniciativa que vise reajustar para baixo os seus próprios vencimentos. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou parecer rejeitando a proposta que visava reduzir em 50% o salário de deputados e senadores. A decisão ocorreu no âmbito da Comissão de Direitos Humanos do Senado e foi baseada na equiparação salarial estabelecida por um decreto legislativo de 2022, que vincula os salários dos parlamentares aos dos ministros do STF. A sugestão de corte, que veio do Portal e-Cidadania e contava com mais de 41 mil assinaturas, foi arquivada após o parecer de Damares. Mas só agora a matéria ganhou repercussão pública.

CREA-RJ apresenta tecnologia no Rio

Evento do CREA-RJ, na Zona Portuária, pode superar 5 mil participantes - Divulgação

Evento do CREA-RJ, na Zona Portuária, pode superar 5 mil participantesDivulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio realizará, no dia 19, o "CREA AQUI", reunindo engenharias, agronomia e geociências para capacitação e networking. O evento, que será realizado na Zona Portuária, pode superar 5 mil participantes. Entre as tecnologias que serão apresentadas, o presidente da instituição, Miguel Fernández, mostrará uma novidade que promete acabar com os "canetinhas", engenheiros que vendem autorização para obras e serviços para quem não tem registro. "O setor é fundamental: representa dois terços do PIB do país", diz.

Brasil pode atingir 30 mil novos casos de câncer de colo do útero

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que o país pode atingir cerca de 30 mil novos casos de câncer de colo do útero por ano durante o triênio 2026/2028. Um dos cânceres mais preveníveis, a doença representa 3,7% dos números de câncer no Brasil (excluindo pele não melanoma).

Prioridade a mães e cuidadores atípicos no aluguel social

O deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ) protocolou na Câmara dos Deputados projeto que propõe alterações na legislação do "aluguel social". A proposta reconhece expressamente mães e cuidadores atípicos como público prioritário nas políticas do auxílio financeiro e subsídios habitacionais temporários.

PICADINHO

Hoje, a PróOnco Mulher, a Oncomed e a Med.Co realizam, em Niterói, a 3ª Caminhada da Mulher. A organização pede que os participantes usem blusa na cor rosa.



A Galeria Movimento inaugura hoje a exposição "Ciclo", de Tomaz Viana, o Toz, que completa 50 anos de idade e 30 anos de carreira. Rua dos Oitis, 15, Gávea.



Alma Thomas sobe ao palco da Acaso Cultural, no especial do Mês da Mulher do projeto "Soul Jazz Nights". Hoje, às 18h30. Rua Vicente de Sousa, 16, Botafogo.