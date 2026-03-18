Segundo o INCA, o câncer de pele não melanoma é o mais frequente em homens e mulheres no país - Reprodução

Segundo o INCA, o câncer de pele não melanoma é o mais frequente em homens e mulheres no paísReprodução

Publicado 18/03/2026 05:00

O estudo "Estimativa 2026: incidência de câncer no Brasil", do INCA, confirma a doença, junto a problemas cardiovasculares, como uma das principais causas de morte no país. Para 2026/2028, estima-se 781 mil novos a cada ano, sendo 518 mil quando excluídos os tumores de pele não melanoma. Entre as mulheres, predominam os casos de mama (30%), sendo mais observado na Região Sudeste: 88,29 por 100 mil mulheres. Em seguida, vem cólon e reto (10,5%) e colo do útero (7,4%) - este último, no Estado do Rio, tem estimativa de 1.710 ocorrências. Depois, vem pulmão (6,4%) e tireoide (5,1%). Entre os homens, os tumores mais incidentes serão os de próstata (30,5%), cólon e reto (10,3%), pulmão (7,3%), estômago (5,4%) e cavidade oral (4,8%). O câncer de pele não melanoma é o mais frequente em ambos os sexos.

Uso de câmeras em imóveis alugados pode ser regularizado

Projeto do deputado Guilherme Delaroli garante privacidade a locatários - Foto: Octacilio Barbosa/Alerj

Projeto do deputado Guilherme Delaroli garante privacidade a locatários Foto: Octacilio Barbosa/Alerj

Imóveis com locação residencial ou por temporada no Estado do Rio poderão ter regras para a instalação e utilização de câmeras e dispositivos de captação de vídeo e áudio. A determinação é do projeto de lei do presidente em exercício da Alerj, deputado Guilherme Delaroli (PL). Pelo texto, o locador deverá informar, de forma clara e prévia, a existência, quantidade e localização das câmeras e dispositivos instalados no local.

Conceição Evaristo receberá Medalha Tiradentes

A Assembleia Legislativa do Rio aprovou a entrega da Medalha Tiradentes, maior honraria do estado, à escritora Conceição Evaristo. A iniciativa partiu do deputado Dionísio Lins (Progressistas) em reconhecimento à contribuição da escritora para a literatura e a produção intelectual no país.

Mais proteção a mulheres nos transportes públicos do Rio

A Alerj aprovou, em primeira discussão, projeto da deputada Lilian Behring (PCdoB) para prevenção e auxílio a mulheres em situação de perigo nos transportes coletivos. A medida visa implementar capacitação, campanhas educativas e protocolos para profissionais diante de violência ou abuso contra as passageiras.

PICADINHO

O Plaza Shopping Niterói promove uma série de conversas para mulheres empreendedoras amanhã e dia 26, às 18h, na campanha "Empodera Ela". Rua Quinze de Novembro, 8, Centro.



O musical "Os Irmãos Timótheo da Costa", que retrata a trajetória dos irmãos e pintores João e Arthur Timótheo da Costa, estreia amanhã, às 19h, no CCBB RJ. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.



A Lamsa recebe, até o dia 20, inscrições para vagas de emprego na Linha Amarela, incluindo pessoa com deficiência (PCD). Informações: recrutamento@lamsa.com.br