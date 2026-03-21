Projeto "Artemísia" oferece oportunidade profissional a mulheres de várias regiões do Estado do Rio - Carolina Gaia/Instituto BR

Projeto "Artemísia" oferece oportunidade profissional a mulheres de várias regiões do Estado do RioCarolina Gaia/Instituto BR

Publicado 21/03/2026 05:00

O Projeto "Artemísia - Frutos da Terra", do Instituto BR, UFF e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, oferece cursos profissionais a 120 mulheres em vulnerabilidade social. As aulas de saboaria natural, cultivo de ervas medicinais, tratamento de resíduos e compostagem acontecem em Guaratiba, Recreio dos Bandeirantes, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. O pré-requisito é a inscrição no CadÚnico e no perfil do programa no Instagram. Em 2025, foram beneficiadas 500 mulheres. "A proposta integra sustentabilidade, cidadania ambiental e fortalecimento comunitário, conectando conhecimento técnico e saber popular para promover impacto nos territórios atendidos", explica a coordenadora Leila Araújo.

Maioria dos pais não monitoram celular dos filhos

Delegado Clayton Bezerra, da PF, alerta sobre uso de celular por crianças - Reprodução Redes Sociais

Delegado Clayton Bezerra, da PF, alerta sobre uso de celular por criançasReprodução Redes Sociais

O delegado Clayton Bezerra, da Polícia Federal, em depoimento à Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj, presidida pelo deputado Munir Neto (PSD), informou que 95% das crianças de até 12 anos acessam smartphones e cerca de 70% dos pais não monitoram o uso das redes sociais pelos filhos. "Os pais não deixariam o filho sozinho de madrugada na rua, mas permitem que fique na internet sem supervisão".

Bolsa de estudo para jovens cientistas cariocas

A secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio, Tatiana Roque, iniciou o Circuito do Programa Jovens Cientistas Cariocas. Serão distribuídas 112 bolsas de R$ 800, por seis meses, a estudantes que desenvolvem pesquisas para um Rio mais sustentável. As inscrições vão até o dia 29.

Treinamento agilizará atendimento na saúde

A Secretaria de Integração Metropolitana, em parceria com a Secretaria de Saúde, realiza no dia 21, capacitação para profissionais de saúde do Rio e da Região Metropolitana. O treinamento atualizará protocolos do SUS, situações de risco e resposta em áreas de fronteira para otimizar o atendimento. "Quando integramos o conhecimento, garantimos um atendimento mais ágil, humano e eficiente", afirmou a secretária Cynthia Felix.

PICADINHO

A Secretaria Especial de Direitos Humanos e Igualdade Racial realiza hoje, às 9h, a exibição do filme "Os Malês", dirigido por Antônio Pitanga e coproduzido pela RioFilmes, no Cinema Odeon, na Cinelândia.

Teresópolis recebe hoje a primeira edição da Copa Ecoar de Jiu-Jitsu. A competição vai reunir mais de 700 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos, atendidos por 30 núcleos do Projeto Ecoar no Estado do Rio.



O Gomeia Galpão Criativo apresenta o monólogo "Cadeira de Balanço – Oficina e Espetáculo". Hoje, às 18h. Rua Dr. Lauro Neiva, 32, Duque de Caxias. Grátis.



