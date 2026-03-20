Crivella criou a lei sobre uso de instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes de segurança - Reprodução Redes Sociais

Crivella criou a lei sobre uso de instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes de segurançaReprodução Redes Sociais

Publicado 20/03/2026 05:00

A Lei 13.060, de 22 de dezembro de 2014, de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), proíbe o disparo contra pessoas em fuga desarmadas e veículos que desrespeitem bloqueios policiais, exceto se houver risco imediato de morte ou lesão grave. Esta legislação nacional estabelece diretrizes para a atuação de agentes de segurança pública, priorizando o uso de equipamentos que minimizem danos físicos. Órgãos de segurança devem optar por instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que não coloquem em risco a integridade dos policiais. Consideram-se esses instrumentos aqueles projetados para conter ou incapacitar temporariamente pessoas, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, como armas de eletrochoque (tasers), spray de pimenta, gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Novo consulado dos Estados Unidos no Rio

Novo Consulado dos EUA, no Centro, está previsto para o início de 2028 - Leitor do jornal O Dia

Novo Consulado dos EUA, no Centro, está previsto para o início de 2028Leitor do jornal O Dia

A conclusão das obras do novo prédio do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, ao lado do Centro Administrativo da Prefeitura, uma área que ocupa cerca de 15 mil metros quadrados, está prevista para o início de 2028. Oficialmente, funcionarão os mesmos serviços consulares para brasileiros e americanos, presentes na atual sede, também no Centro da cidade. O investimento da construção é de US$ 450 milhões. Uma empresa americana é responsável pela construção, em parceria com uma companhia turca. Trabalhadores de diversas nacionalidades compõem a força de trabalho, incluindo brasileiros, americanos, turcos, indianos e mexicanos.

Rio pode ter Dia do Atleta Idoso

Para incentivar o envelhecimento saudável, o deputado Rafael Nobre (União) protocolou na Alerj projeto que inclui o "Dia do Atleta Idoso" no Calendário Oficial do Estado do Rio. Se a proposta for aprovada, a data será celebrada em 16 de junho. "Será um incentivo à convivência social e à autoestima", afirma o parlamentar.

A busca por candidatos bons de voto

Até o dia 3, partidos políticos correm atrás de candidatos com boas chances nas urnas. Segundo a deputada federal Heloisa Helena (Rede-RJ), coordenadora nacional de organização da Rede Sustentabilidade, a estratégia é fundamental para sobreviver à chamada cláusula de barreira. "A federação Rede-PSOL precisa eleger pelo menos 13 deputados federais em nove estados para continuar a sua luta contra o banditismo político e em defesa dos mais pobres", explica a parlamentar.

PICADINHO

O FRIPERJ (Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino do Estado do Rio de Janeiro) e a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) realizam o I Seminário "Soberania, Projeto Nacional e Estado do Rio de Janeiro" nos dias 20/03, 07/04 e 14/04, na Praia do Flamengo, 200.

O Theatro Municipal recebe até hoje inscrições para a primeira masterclass gratuita de 2026, com o professor francês Franck Cassard.



Revelado por Iza e apadrinhado por Bruno Gouveia, vocalista do Biquini Cavadão, Pedro Madeira fará show gratuito no dia 21, às 19h, na Casa com a Música, na Lapa.





