Advogada Marcelle Lucas alerta que medidas protetivas da Justiça não estão protegendo mulheres - Reprodução Redes Sociais

Advogada Marcelle Lucas alerta que medidas protetivas da Justiça não estão protegendo mulheresReprodução Redes Sociais

Publicado 24/03/2026 05:00

A violência doméstica continua em alta no estado do Rio de Janeiro, com mais de 70 mil novos casos registrados. Em 2024, o estado admitiu não saber o paradeiro de cerca de 1.800 pessoas cujas tornozeleiras pararam de funcionar por falta de manutenção ou fim do contrato com a empresa fornecedora. Não há um número totalizado dos foragidos apenas para feminicídio, mas casos recentes destacam criminosos com extensos históricos (mais de 40 anotações) que cometeram feminicídios enquanto estavam se escondendo por terem praticado outros crimes. A Justiça determinou que mais de 6 mil homens deveriam ser monitorados no estado, mas apenas uma fração mínima (cerca de 109 a 200) efetivamente utilizava o dispositivo devido à falta de equipamentos ou estrutura. Para a advogada Marcelle Lucas, que atua nestes casos, "estamos diante de uma realidade preocupante: mulheres que, mesmo com medidas protetivas, não tiveram suas vidas preservadas".

O crime cruel contra as capivaras do Rio

Capivara é um dos bichos mais abatidos no Rio por criminosos ambientais - Antônia de Maria / Manglares

Capivara é um dos bichos mais abatidos no Rio por criminosos ambientaisAntônia de Maria / Manglares

Os maus-tratos e morte de capivaras no Rio se repetem todos os anos. Os crimes são praticados por caçadores, tutores de cães agressivos e até moradores de favelas por "lazer". O ataque brutal com barras de ferro e pedaços de madeira feito por seis homens e dois adolescentes contra uma capivara, na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, Zona Norte do Rio, é o exemplo de maldade mais recente. A caça, agressão ou maus-tratos a capivaras, que são animais silvestres, são considerados crimes ambientais no Rio de Janeiro. A Justiça determinou a internação dos adolescentes. O delegado da 37ª DP, Felipe Santoro, comentou: "Temos informação de que um desses acusados foi visto praticando outro ataque cruel a uma capivara, em outro local. Estamos apurando se essas pessoas fazem parte de uma rede que transmite ataque a animais pela rede mundial de computadores".

Eduardo Cunha investe no poder do Rádio

Engana-se quem pensa que o ex-presidente da Câmara e pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais, Eduardo Cunha (Republicanos), só tenha olhos para a terra de Zema. Não. Ele está em busca de projetos de rádio para uso político também no estado do Rio de Janeiro.

PL quer ganhar para a Câmara e Senado

A nomeação de Jair Bittencourt ao cargo de secretário de Governo enfraquece o União Brasil e faz parte da estratégia dos grupos de Cláudio Castro e Flávio Bolsonaro de fortalecer a bancada fluminense que será eleita de olho em Brasília. A fala de Castro foi ao ponto ao apresentar o futuro secretário: "garantir que o PL será o recordista de deputados na próxima eleição".

PICADINHO

O pianista canadense Kevin Chen apresenta recital dedicado a Chopin na abertura da temporada 2026 da Sala Cecília Meireles. Hoje, às 19h. Rua da Lapa, 47.



O artista peruano Ciro Palomino vai inaugurar amanhã a exposição "Morfeu: Pesadelos e Despertares", no Centro Cultural Correios RJ. Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.



O Bangu Shopping, a Secretaria de Estado de Polícia Militar e o 14º BPM mantêm a Sala Lilás da Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida, agora em novo espaço. Rua Fonseca, 240.

Colaboração de Claudia Villas Boas