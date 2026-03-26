Petistas querem ataques mais pesados a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial com Lula - AFP

Petistas querem ataques mais pesados a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial com LulaAFP

Publicado 26/03/2026 05:00

Ao avaliar o quadro político no estado do Rio de Janeiro, petistas ligados ao Diretório Nacional do partido não estão gostando da "estratégia" da esquerda de não atacar mais frontalmente a campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL). Dizem ser orientação do publicitário Sidônio Palmeira, responsável pelo marketing da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, que assumiu o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República em janeiro de 2025. Mas a informação carece de confirmação. É verdade que Sidônio usará bastante o horário eleitoral e as redes sociais. Ele é conhecido pelo trabalho criativo na Bahia, por ter ajudado a inaugurar o ciclo de vitórias do PT no estado e ser um nome de confiança de Lula para o marketing eleitoral.

Prisão preventiva automática para agressores

Deputado federal Áureo Ribeiro tem projeto sobre violência doméstica - Divulgação/Câmara

Deputado federal Áureo Ribeiro tem projeto sobre violência doméstica Divulgação/Câmara

O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) está trabalhando nos bastidores para que o plenário da Câmara aprove seu projeto de lei que estabelece prisão preventiva obrigatória para agressores que descumprirem medidas cautelares em casos de violência doméstica contra a mulher. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) altera o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal para determinar que a prisão preventiva seja decretada de forma automática.

Convênio impulsiona cooperativas de reciclagem da Comlurb

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima lançou convênio para selecionar, modernizar e estruturar 30 cooperativas de reciclagem cadastradas na Comlurb. O objetivo é descentralizar a atividade, aumentar a coleta seletiva, dar visibilidade a catadores e mudar a gestão de resíduos.

Mulheres taxistas ganham reforço político

O grupo de mulheres taxistas, conhecido como Táxi Delas, agora conta com o apoio do vereador Marcio Ribeiro, do prefeito Eduardo Cavaliere e dos deputados Pedro Paulo e Guilherme Schleder, todos do PSD. Em breve, elas terão um ponto de trabalho na rua Uruguai, na Tijuca, fortalecendo a presença feminina no transporte e oferecendo mais segurança para as passageiras.

PICADINHO

A ExpoRio Turismo, organizada pela Núcleo da Ideia (NDI), volta ao Complexo Lagoon, na Lagoa, de hoje ao dia 29, reunindo os 92 municípios do estado.



Em parceria com o Hemorio, a Universidade Veiga de Almeida realiza hoje, das 10h às 17h, um mutirão para doação de sangue no campus Botafogo. Rua Dezenove de Fevereiro, 172.



A exposição "Museu dos Meninos - Futuros Sampleados" ocupa o Museu da Maré, de hoje a 18 de abril, reunindo memórias e criações da juventude negra do Complexo do Alemão.

Colaboração de Claudia Villas Boas