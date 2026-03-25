Para secretária de Administração Penitenciária, Maria Nebel, mudanças fortalecem a Polícia Penal - Reprodução Redes Sociais

Para secretária de Administração Penitenciária, Maria Nebel, mudanças fortalecem a Polícia Penal Reprodução Redes Sociais

Publicado 25/03/2026 05:00

Antes de deixar o Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro determinou, por meio de decreto, a alteração da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Com a medida, a nova Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPENRJ) evita interferências de outras forças de segurança no comando dos policiais penais. A instituição responsável pela administração do sistema prisional fluminense agora fica mais blindada de interferências externas. À frente da Secretaria, Maria Rosa Lo Duca Nebel disse que "essa mudança consolida uma conquista histórica da categoria e fortalece a identidade da Polícia Penal como força essencial à segurança pública. É o reconhecimento de um trabalho técnico, contínuo e cada vez mais estratégico para o Estado".

Maricá recebe prêmio por sustentabilidade

Vermelhinhas de Maricá são reconhecidas como exemplo de mobilidade - Adriano Marçal

Vermelhinhas de Maricá são reconhecidas como exemplo de mobilidadeAdriano Marçal

Maricá recebe, hoje, em Brasília, o Prêmio Bicicleta Brasil 2025, do Ministério das Cidades, pelo 1º lugar em Cultura da Bicicleta com o programa "Pedalando pro Trabalho". A premiação reconhece práticas que incentivem o meio de transporte para melhorar a mobilidade. A cidade, localizada na Região Metropolitana do Rio, mantém mais de 800 bikes gratuitas - as "vermelhinhas" - em 63 estações. Criado em 2021, funciona via aplicativo e virou o maior do país nesse modelo.

Santa Cruz ganha parque tecnológico

A SICPA, empresa suíça com forte presença global e no Brasil (onde está desde 1977), anunciou investimento de US$ 100 milhões no Porto da Confiança, que foi lançado no Rio. Santa Cruz, o bairro mais distante do centro do município, torna-se um novo polo de inovação industrial.

Governo Lula e o powerpoint fake

A direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) está irritada com o uso de um powerpoint manipulado que circula no Rio de Janeiro insinuando que o presidente Lula é amigo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A turma petista está cuspindo marimbondo por causa da "jogada suja".

PICADINHO

Hoje, a Secretaria de Integração Metropolitana realiza o seminário "Protagonismo Feminino na Agricultura Familiar e Integração Regional", na Arena Fernando Torres, no Parque Madureira.

O Instituto Rede Incluir oferece atendimento previdenciário e plantão jurídico para mulheres. Hoje, das 10h às 14h, na Casa Rede Incluir, em Campo Grande, Zona Oeste.



O Barralife Medical Center promoverá, amanhã, das 09h às 12h, o evento gratuito "Café com Elas". Médicos de várias especialidades vão abordar saúde, autoestima e bem-estar feminino, no Centro de Convenções do complexo, na Barra.

Colaboração de Claudia Villas Boas