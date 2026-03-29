Desembargador Claudio Mello criou grupo de trabalho para impedir ação de criminosos nas eleições - arquivo o dia

Desembargador Claudio Mello criou grupo de trabalho para impedir ação de criminosos nas eleiçõesarquivo o dia

Publicado 29/03/2026 05:00

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ) instituiu esta semana o Grupo de Trabalho Unificado de Defesa da Integridade Eleitoral com o objetivo de impedir que o domínio territorial exercido por grupos criminosos, como tráfico de entorpecentes, milícias e narcomilícias, e os recursos oriundos de atividades ilícitas resultem em coação ao eleitorado, financiamento ilegal de campanhas ou registro de candidaturas vinculadas ao crime. A iniciativa partiu do desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. O seu plano de trabalho foi aprovado e irá integrar as ações dos órgãos especializados, promovendo o compartilhamento de informações para uma atuação articulada em rede.

Rio amplia Banco de Alimentos

Terceiro banco de alimentos do Rio funciona em Benfica, na Zona Norte - Érica Martin/Agência O Dia

Terceiro banco de alimentos do Rio funciona em Benfica, na Zona Norte Érica Martin/Agência O Dia

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, inaugurou o terceiro Banco de Alimentos do município, na Cadeg, em Benfica, Zona Norte. A iniciativa beneficiará, inicialmente, 40 famílias do Tuiuti, em São Cristóvão, também na Zona Norte, cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, parceira da Comlurb no programa. A nova unidade tem capacidade para distribuir cinco toneladas de alimentos, atendendo cerca de 300 famílias por mês.

Comprovantes on-line disponíveis para consumidores

Já está em vigência a lei do deputado estadual Rodrigo Amorim (União) que obriga concessionárias de energia a disponibilizarem, em seus sites, comprovantes de pagamento do Termo de Ocorrência de Irregularidade. A medida garante acesso a recibos dos valores pagos e multa em caso de descumprimento.

Turismo nas favelas cariocas ganha incentivo

A Secretaria Municipal de Turismo do Rio realizou a primeira reunião da Inovatur, projeto de incentivo turístico que em 2026 tem o objetivo de impulsionar o turismo de favela. Parceria com o Senac RJ, o projeto, que reúne moradores, representantes do setor público, organizações sociais e empreendedores, começará no Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. "Vamos construir um projeto que será referência sobre o papel do poder público nesse território tão significativo para a nossa cidade", afirma a secretária Daniela Maia.

PICADINHO

Hoje, às 17h, Fernando Amado Aymoré lança o livro "A letra x" no Midrash Barra. O autor assina a obra com o pseudônimo Sofia Filone. Rua Corréa de Araújo, 220, Barra da Tijuca.



Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso Rio Antigo de História do Rio de Janeiro, ministrado pelo jornalista André Luis Mansur, na Casa 11 Sebo e Livraria. Rua das Laranjeiras, 371.



O Guanabara importou oito contêineres do chocolate belga Cachet, somando mais de 100 toneladas, consolidando a empresa como a maior importadora da marca no Brasil.

Colaboração de Claudia Villas Boas