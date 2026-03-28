Leo Lupi, Martha Rocha e Diana Conrado no Seminário de Proteção Social e Direitos LGBTQIA - Divulgação

Leo Lupi, Martha Rocha e Diana Conrado no Seminário de Proteção Social e Direitos LGBTQIA Divulgação

Publicado 28/03/2026 05:00

O fim da discriminação contra a população LGBTQIA+ é urgente. No próximo dia 17, o coletivo Serra Trans promoverá o evento "Mulheres Trans e Travestis: Existir, Resistir e Construir Futuro", em Teresópolis. A fundadora Giovanna Venture denuncia: "Na Serra, somos perseguidas, principalmente pela Câmara e alguns secretários. A intenção é formar alianças para proteger e amparar mulheres trans e travestis". Dentro desta temática, a Subsecretaria de Assistência Social realizou, este mês, o 1° Seminário Municipal de Proteção Social e Direitos da População LGBTQIA+. Participaram a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha; o subsecretário, Leo Lupi; a coordenadora de Diversidade Sexual, Diana Conrado; e a assessora do Ministério do Desenvolvimento, Suely Oliveira.

Vigilância sanitária em debate no Rio

Stand da RioSaúde apresentou novidades sobre assistência em saúde - Reprodução Redes Sociais

Stand da RioSaúde apresentou novidades sobre assistência em saúdeReprodução Redes Sociais

A III Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária, na ExpoRio, reuniu gestores e profissionais de diversas áreas que abordaram a transformação digital em saúde e os principais desafios e avanços dos sistemas de controle sanitário no país. Responsável pela gestão de mais de 17 mil trabalhadores do SUS no Rio de Janeiro, a RioSaúde apresentou as principais iniciativas voltadas à assistência em saúde, à qualificação dos serviços e à modernização de processos e sistemas.

Excesso de velocidade lidera multas no estado

Levantamento da Zapay, empresa credenciada no Detran RJ para pagamento de débitos de trânsito, mostra que o excesso de velocidade, que concentrou 31% das multas em 2025, continua liderando. O pix é o método de pagamento mais utilizado (51%) e aumentou o parcelamento no cartão.

Hospital Cardoso Fontes mais bem aparelhado

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, inaugurou o novo Centro de Imagens do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, ampliando a capacidade de atendimento para mais de 21 mil exames por ano. O Centro realiza tomografia, mamografia, ultrassonografia e raios X, incluindo equipamento para pacientes obesos.

PICADINHO

A roteirista Roberta Malta lança o livro "Amália", que aborda a sabedoria das plantas. Hoje, às 16h, na Livraria Janela. Rua General Glicério, 324, Laranjeiras.



"Sonho e Delírio", curta-metragem com fotografias de Luiz Baltar e texto de João do Rio sobre bate-bolas, estreia hoje, às 15h30, no Sesc Flamengo. Após a sessão, haverá debate com a equipe.



Amanhã, a cantora Thania Machado fará show, às 13h, com a codireção e coprodução de Getúlio Mac Cord. Rua do Russel, 32, Glória.

Colaboração de Claudia Villas Boas