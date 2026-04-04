O Ministério da Previdência Social e o INSS criaram uma mobilização para agilizar o atendimento - Divulgação/INSS

O Ministério da Previdência Social e o INSS criaram uma mobilização para agilizar o atendimentoDivulgação/INSS

Publicado 04/04/2026 05:00

O Ministério da Previdência Social, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), passou a realizar atendimentos aos fins de semana em diferentes cidades do país para acelerar a análise de pedidos e reduzir a fila de espera. Com mobilização em todos os estados, a Região Nordeste registrou o maior volume de trabalho: 13.652 casos resolvidos. As ações anteciparam quase 30 mil agendamentos. A força-tarefa focou em exames de perícia médica e avaliações sociais, etapas fundamentais para a concessão de direitos previdenciários e assistenciais. Só no Rio de Janeiro, 2.140 pessoas foram atendidas. A iniciativa também visa combater fraudes e ações contra a falsificação de documentos e crimes cibernéticos, além de mutirões para reduzir a fila de perícias.

Hermeto Pascoal é eternizado no bairro em que morou

Hermeto é reconhecido internacionalmente pela originalidade da obra - Reprodução Redes Sociais

Hermeto é reconhecido internacionalmente pela originalidade da obraReprodução Redes Sociais

Hermeto Pascoal, que morreu no ano passado, um dos artistas mais criativos do Brasil, vai ganhar uma justa homenagem na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foi sancionada lei, de autoria do vereador Felipe Pires (PT), que dá o nome do músico à Praça do Jabour, em Senador Camará. Multi-instrumentista, compositor e referência da cultura nacional, o alagoano construiu uma trajetória marcada pela inovação, criatividade e valorização das raízes musicais do país, sendo reconhecido internacionalmente como um dos artistas mais originais de todos os tempos.

Estudo inédito do SUS vai rastrear câncer de pulmão

O INCA anunciou um estudo que avaliará a implementação de um programa de rastreamento de câncer de pulmão no SUS. A iniciativa, parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio e financiada pela biofarmacêutica AstraZeneca, visa construir uma diretriz nacional para a detecção precoce do tumor. De acordo com o Atlas de Mortalidade do Instituto, a doença lidera as causas de morte por câncer no Brasil, com 32.465 óbitos registrados em 2024.

Agentes de segurança pública podem ganhar novo benefício

A Câmara do Rio analisa projeto do vereador Salvino Oliveira (PSD) que garante gratuidade dos serviços funerários e cemiteriais para agentes de segurança pública mortos no exercício da função. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2025), 22 policiais militares morreram em confronto em 2023 e 2024.

PICADINHO

A artista plástica Lalin Witch expõe na mostra "Paraísos Fantásticos", na Galeria Dobra/Artnova, no Circuito Bhering, a partir de hoje. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.



O espetáculo circense "Tudo lá fora é quintal" estreia hoje, às 16h, no Teatro I do Sesc Tijuca. A temporada segue até 03 de maio. Rua Barão de Mesquita, 539.



O Carioca Shopping, na Vila da Penha, inaugurou um espaço exclusivo voltado ao acolhimento e à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação gratuita com oficinas segue durante todo o mês de abril.

Colaboração de Claudia Villas Boas